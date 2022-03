Ci sono nuove indicazioni per quanto riguarda la tenuta dei Samsung Galaxy S22 Ultra rispetto ai fattori esterni. Nello specifico, bisogna arricchire alcuni spunti meno incoraggianti riportati nei giorni scorsi, in merito alla riparabilità dei prodotti che fanno parte di questa famiglia qui in Italia. Una nota a favore del produttore coreano, più in particolare, pare arrivare dall’impermeabilità di questi prodotti, stando almeno alle prime informazioni che sono venute a galla per gli utenti nel corso delle ultime ore. Proviamo a fare il punto della situazione con quanto venuto a galla.

Cosa sappiamo sull’impermeabilità dei Samsung Galaxy S22 Ultra

Nello specifico, JerryRigEverything è tornato sotto le luci dei riflettori con un altro video, questa volta riguardante lo smontaggio del Samsung Galaxy S22 Ultra per mostrare a tutti quanto sia impermeabile il device. In particolare, la fonte dice che bisogna porre l’accento sul’utilizzo di una buona quantità di adesivo, che Samsung tende ad utilizzare sui suoi flagship. Una delle cose interessanti che viene evidenzia da Zack, youtuber che ha provato ad approfondire la questione, è che al di là dei diversi fori del device, il Samsung Galaxy S22 Ultra sia del tutto protetto dal liquido che entra all’interno.

A tal proposito il portale ritiene che a fare la differenza per il Samsung Galaxy S22 Ultra in questo specifico contesto sia quello che viene definito “uso generoso della colla“. Tuttavia, la progettazione del dispositivo Android risulta interessante anche per le griglie degli altoparlanti, lo slot S-Pen e persino la porta USB Type-C. Tutti fattori che, combinati, in buona sostanza non rappresentano una minaccia per l’acqua in entrata per coloro che decideranno di puntare su questo modello.

Trovate il video con tutti i dettagli sull’impermeabilità del Samsung Galaxy S22 Ultra a fine articolo, in modo da farvi un’idea più precisa su quanto riportato.