Sta circolando tanto sui social un messaggio virale che ci rimanda a Samanta Flauto, a proposito della possibile adozione di 26 cuccioli di labrador. Si parla nel dettaglio di cagnolini in apparenza in arrivo dall’Ucraina, dopo che una volontaria si sarebbe recata sul posto per consegnare aiuti umanitari. Vicenda che, come sempre, attira l’attenzione di tanti italiani, fortemente legati ai cani. Allo stato attuale, però, sembrano esserci tutti i presupposti per parlarvi di una bufala. Sulla stessa lunghezza d’onda di una storia che abbiamo trattato diversi mesi fa sul nostro magazine.

Indicazioni aggiornate sull’annuncio riguardante Samanta Flauto per 26 cuccioli di labrador dall’Ucraina

Quali sono i dettagli raccolti fino a questo momento a proposito dell’annuncio su Samanta Flauto per i 26 cuccioli di labrador dall’Ucraina? La donna sarebbe il referente principale per l’affidamento di questi cagnolini, ma come riportato dai primi utenti che hanno provato a contattare il numero legato alla catena diffusa su WhatsApp e Facebook, pare che sia tutto inventato. O meglio, che il suddetto recapito non sia corretto, così come non abbiamo conferme che la persona citata nel messaggio sia in qualche modo coinvolta nella vicenda.

In rete, infatti, ci sono già le prime smentite sull’autenticità della catena che investe una certa Samanta Flauto. Allo stesso tempo, preciso che sempre sui social gira voce che i contenuti siano veri, mentre i contatti (nome e numero di telefono della referente) sarebbero stati diffusi in modo errato. Sto tenendo sotto osservazione la seconda catena, per comprendere nel più breve tempo possibile se il secondo messaggio diventato virale sia vero o meno.

Per ora, comunque, il suggerimento è molto chiaro: ignorate il numero relativo al messaggio che menziona una poliziotta. Inutile dire che invitiamo Samanta Flauto, se esiste, a contattarci per confermare o smentire il suo coinvolgimento nella catena che menziona i 26 cuccioli di labrador che sarebbero in arrivo dall’Ucraina.