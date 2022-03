iPhone 13 è stato il protagonista dell’evento tenuto nella giornata di ieri da Apple: verrà presto introdotta una nuova colorazione per i vari modelli (Green per base e mini, Alpine Green per il Pro ed il Pro Max). Le specifiche tecniche non cambieranno, ma resteranno quelle dei dispositivi finora venduti. La mela morsicata è spesso solite a simili colpi di scena, allo scopo di spingere sulle vendite dei suoi top di gamma quando hanno ormai raggiunto la metà del loro ciclo vitale.

Gli iPhone 13, neanche a dirlo, risultano essere al terzo posto degli smartphone più venduti al mondo nel corso dell’anno 2021, dietro iPhone 12 Pro Max e iPhone 12, rispettivamente primo e secondo. La protezione Ceramica Shield nella parte frontale non è stata rimossa, in modo da proteggere per bene lo schermo Super Retina XDR (con ProMotion per un aggiornamento della frequenza da 10 a 120Hz sul modello Pro). Non mancheranno a bordo il processore A15 Bionic di Apple, la connettività 5G e la protezione IP68. Uguali anche i comparti fotografici, con grandangolo, ultra-grandangolo e teleobiettivo sui Pro e grandangolo e ultra-grandangolo su iPhone 13 e iPhone 13 mini.

I nuovi iPhone 13 colorati di verde verranno proposti tutti con iOS 15.4 pronto all’uso, e quindi con tutte le funzioni relative allo sblocco con la mascherina e la nuova voce dell’assistente digitale Siri. Gli iPhone 13 e 13 mini, riepilogando, saranno resi disponibili nelle colorazioni (PRODUCT)RED, Galassia, Mezzanotte, Blu, Rosa e Verde, mentre gli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max nelle nuance cromatiche Azzurro Sierra, Grafite, Oro, Argento e Verde Alpino. I pre-ordini dei device di colorazione verde partiranno venerdì 11 marzo dalle ore 14, con vendite a partire dal giorno 18 (i prezzi sono rimasti invariati rispetto a quelli dei precedenti modelli).

