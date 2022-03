Si parla tanto dell’atteso aggiornamento di Apple in arrivo a stretto giro, secondo quanto raccolto in queste ore a proposito della data di uscita per iOS 15.4. L’evento con il quale la mela morsicata ha presentato il nuovo iPhone SE di terza generazione è stata l’occasione utile per fare il punto della situazione sul pacchetto software. Come vi abbiamo riportato attraverso un articolo pubblicato subito dopo l’appuntamento del colosso americano, l’intenzione dell’azienda è quella di distribuire l’upgrade nel corso della prossima settimana. In Italia e nel resto del mondo.

Cosa sappiamo sulla data di uscita per iOS 15.4 e più in generale sull’aggiornamento di Apple

Come stanno le cose in casa Apple allo stato attuale? Certo, la finestra di uscita per iOS 15.4 è più chiara da alcune ore a questa parte, ma viste le tante novità incluse nell’aggiornamento in questione, in tanti vorrebbero capire quale possa essere la data esatta per toccare con mano il pacchetto software. Qualche ipotesi ovviamente c’è, ma nulla di ufficiale e concreto, considerando il fatto che il brand di Cupertino nei prossimi giorni ha fissato in calendario altri importanti appuntamenti per i propri clienti. Proviamo a fare il punto della situazione.

Nello specifico, tutto ruota attorno all’appuntamento del 18 marzo, quando ci sarà l’uscita definitiva degli iPhone SE di terza generazione sul mercato, con le prime consegne dei prodotti. In nome di una strategia puramente commerciale, diversi addetti ai lavori negli Stati Uniti affermano che possa essere effettivamente quella la data di uscita dell’aggiornamento iOS 15.4. Data da cerchiare in rosso sul calendario per coloro che, allo stato attuale, si ritrovano in possesso di un device compatibile con il pacchetto software.

Insomma, ci apprestiamo a vivere giornate intense, qui in Italia, per quanto concerne la questione relativa all’aggiornamento iOS 15.4.