La nota azienda cinese Realme, che risulta essere sempre più competitiva riuscendo a coprire tutte le fasce di mercato, attraverso il proprio store su Amazon ha messo in offerta quasi tutta la sua linea di smartphone, tra cui il Realme 8i. Lo smartphone, venduto e spedito dall’e-commerce, è disponibile con il 25% di sconto al prezzo di 149,99 euro (invece di 199,00 euro di listino) nelle colorazioni Space Black e Stellar Purple e con 64GB di spazio per l’archiviazione dei dati. La disponibilità del prodotto è immediata e, se siete già clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Vediamo insieme i dettagli tecnici principali del dispositivo cinese.

Iniziamo col dire che il Realme 8i sfoggia un display ultra fluido da 6.6 pollici (2412 x 1080 pixels di risoluzione) con una frequenza di aggiornamento a 120Hz (si tratta di una frequenza doppia rispetto a quella disponibile sugli schermi tradizionali). Inoltre, grazie a sei diverse frequenze di aggiornamento, il device è in grado di risparmiare la carica della batteria massiccia da 5000mAh con ricarica rapida a 18W. Lo smartphone vanta un processore MediaTeK Helio G96, la cui velocità di clock aggiornato raggiunge 2.05GHz di CPU, garantendo un’esperienza di gioco fluida e visivamente sbalorditiva. Il comparto fotografico è dotato di tripla fotocamera con AI e riprese sublimi: la fotocamera principale è da 50MP, con apertura f/1.8 e lente 5P, la fotocamera per ritratti in B/N presenta un’apertura f/2.4 e lente 3P. L’obiettivo macro ha una distanza di ripresa pari a 4 cm. La fotocamera selfie è da 16MP ed è integrata nel display, offrendo modalità ritratti ed effetto bellezza con AI.

Il Realme 8i, oggi in super offerta su Amazon al prezzo di 149,99 euro, mostra il pulsante di sblocco laterale istantaneo tramite impronta digitale ultra-rapida e dotato di un sensore di impronte digitali sicuro e super rapido. Il dispositivo supporta contemporaneamente due schede nano SIM e 1 scheda microSD, oltre che un’espansione massima della memoria fino a 256 GB.

