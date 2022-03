Dopo la delusione per la sconfitta subita al Maradona contro il Milan per 1-0, il Napoli di mister Luciano Spalletti è già proiettato per la prossima importante sfida di campionato, in programma domenica 13 marzo al Bentegodi contro l’ostico Hellas Verona di Tudor. Nel frattempo continuano anche le voci in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, cercherà di intervenire per limare le risorse a disposizione del tecnico toscano, andando soprattutto alla ricerca di una valida alternativa a Mario Rui sull’out di sinistra. Un nome abbastanza caldo, che già da giorni è in circolazione, risulta quello di Mathias Oliveira del Getafe.

Già lo scorso mese di gennaio, la società partenopea aveva tentato di anticipare i tempi per portare l’esterno difensivo ai piedi del Vesuvio, ma poi nulla è stato fatto. Stando agli ultimi rumors di mercato, l’uruguaiano sarebbe stato accostato anche alla Juventus, ma, a quanto pare, risulterebbe essere in pole per la piazza azzurra. A dare delucidazioni è stata l’edizione di oggi, mercoledì 9 marzo, del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, rivelando che Oliveira sarebbe molto vicino ad essere un nuovo giocatore del Napoli. Si può leggere, infatti, che l’operazione può essere definita un vero e proprio affare che per concludersi necessita di colmare la minima distanza tra richiesta e offerta, e che si aggira tra i 12 milioni a cui il Getafe aspira ed i 10 milioni che rappresentano il tetto che la dirigenza partenopea si è imposta.

L’affare Oliveira-Napoli, dunque, sembrerebbe dirigersi verso la chiusura, tant’è che Mathias avrebbe gradito e scelto di indossare l’azzurro anche grazie al benestare del connazionale Edinson Cavani, che gli ha parlato nei dettagli anche della città. Il terzino sinistro è molto attratto dal calcio italiano, quindi la trattativa in vista della prossima sessione di calciomercato estivo potrebbe andare a buon fine.

