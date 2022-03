I Samsung Galaxy S22 sono parsi limitati dal punto di vista gaming, e di questo vi avevamo parlato già ad inizio mese in questo articolo. Il colosso di Seul, vista la situazione, si era visto costretto a promettere il rilascio di un aggiornamento che mettesse apposto le cose, in modo da consentire agli utenti di controllare le performance nel corso delle sessioni di gioco.

I problemi per l’OEM asiatico non sono finiti dal momento che, in Corea del Sud, un gruppo di clienti pare avere l’intenzione di condurre una class-action per richiedere un risarcimento, mentre la Fair Trade Commission (FTC) non è escluso possa avviare ben presto un’indagine volta ad appurare se il produttore asiatico abbia volutamente occultato delle informazioni rilevanti per gli utenti. Nel frattempo, il leaker Ice universe ha mostrato come il colosso di Seul spiega il funzionamento di Games Optimization Service (GOS), affermando che si tratta di un servizio volto al monitoraggio delle performance del dispositivo adattandole alle singole esigenze che via via si presentano con l’obiettivo di evitare fastidi durante l’utilizzo (il riferimento è ai giochi, e non ad applicazioni terze, come nel caso dei benchmark).

https://twitter.com/UniverseIce/status/1501137540270620673

L’OEM sudcoreano ha anche aggiunto che questa funzione è stata sviluppata a bordo dei suoi smartphone a partire dal 2016 e che la correzione verrà rilasciata con un futuro upgrade che non riguarderà solo i Samsung Galaxy S22, ma anche altri dispositivi dell’azienda. Non avrà vita facile prossimamente il colosso di Seul, chiamato a risolvere un bel po’ di situazioni con cui magari non aveva nemmeno programmato di avere a che fare. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

