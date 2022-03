In pochissimi giorni Mentiras su Netflix è riuscita ad entrare nella top10 delle serie più viste del catalogo in Italia. Eppure non si tratta certo di una novità assoluta, ma dell’ennesimo remake del thriller inglese di ITV Liar con Ioan Gruffudd e Joanne Froggatt.

La storia di Mentiras su Netflix è quella di un’insegnante che accusa un rinomato medico di aver abusato di lei dopo un appuntamento. In Italia un adattamento della serie era stato realizzato da Indigo Film per Mediaset, col titolo Non Mentire: la miniserie diretta da Gianluca Maria Tavarelli vedeva nel cast Greta Scarano e Alessandro Preziosi nei panni dei due protagonisti, portatori di una verità opposta rispetto a quanto accaduto la sera del loro incontro: un rapporto consensuale o un abuso di una persona incapace di intendere e di volere? Le complesse indagini sulla vicenda avrebbero poi rivelato una verità molto più complessa di quanto potesse sembrare al primo sguardo.

Mentiras su Netflix è il remake spagnolo del thriller psicologico britannico, già diffuso in Spagna su Antenna 3 è arrivato su nel resto del mondo grazie allo streamer il 4 marzo scorso: si tratta di un adattamento piuttosto fedele, che sin dalle prime scene somiglia moltissimo tanto alla serie originale quanto all’adattamento italiano. Ad interpretare i due protagonisti nella serie spagnola sono Ángela Cremonte e Javier Rey, rispettivamente nei ruoli di Laura Munar, un’insegnante di lettere reduce da una recente rottura sentimentale, e Xavier Vera, un prestigioso chirurgo e padre di uno dei suoi studenti.

@Atresmedia

Anche la caratterizzazione dei personaggi di Mentiras su Netflix è dunque identica a quella della serie Liar, anche per quanto riguarda i personaggi secondari: nel primo episodio, infatti, la protagonista chiede aiuto alla sorella Cata (Manuela Velasco) temendo di essere stata drogata e violentata. Nonostante i dubbi sull’accaduto, decide di denunciare il medico alla polizia, che avvia un’indagine guidata dagli ispettori Daniela Bauzá (Itziar Atienza) e Víctor Silva (Paco Tous, l’interprete di mosca ne La Casa di Carta). Se da un lato l’indagato sostiene la relazione sia stata consensuale e, in assenza di prove convincenti, viene rilasciato, dall’altro la presunta vittima farà di tutto per mettere alle strette il chirurgo, facendo emergere una storia di denunce di molestie e disturbi psicologici che non depongono a favore della sua credibilità. Il resto della storia è abbastanza noto a chi abbia visto Liar o Non Mentire.

