Se si ha intenzione di risparmiare acquistando uno dei top di gamma di ultima generazione di stampo Apple, può essere consigliabile affidarsi all’iPhone 13 mini, dispositivo di qualità e con dimensioni leggermente ridotte. Quest’oggi su Amazon è possibile acquistare il modello Mezzanotte da 128GB di memoria interna ad un prezzo molto più conveniente, un’offerta interessante che potrebbe stuzzicare coloro che vogliono puntare su uno degli ultimi flagship dell’azienda di Cupertino.

Riscontri per l’iPhone 13 mini su Amazon

Torniamo sull’argomento, dunque, dopo l’aggiornamento per il Black Friday 2021. Parliamo dell’iPhone 13 mini di colore Mezzanotte e con una memoria interna da 128GB e che è possibile acquistare nella giornata odierna su Amazon al prezzo di 759 euro. Cifra sicuramente più conveniente rispetto a qualche giorno fa e che deriva da uno sconto del 10% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza che era di 839 euro.

Un piccolo risparmio che può far comodo a diversi utenti che da un po’ di tempo stanno pensando di mettere le mani su tale device. Come sempre la spedizione è gratuita, ma sono un po’ più lunghi i tempi di consegna, infatti bisogna attendere anche oltre le due settimane per riceverlo direttamente a casa propria. C’è poi la possibilità, per chi lo acquista su Amazon a tale cifra, di poter sfruttare un pagamento a rate grazie a Cofidis e non sborsare subito l’intera cifra.

Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di questo iPhone 13 mini da 128GB di memoria interna e di colore Mezzanotte. E’ l’ideale per chi non ama i display troppo ampi, infatti qui le dimensioni sono di 5,4 pollici, ma della stessa qualità dei fratelli maggiori. Anche il comparto fotografico è da top di gamma vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Questo iPhone 13 mini può contare lo stesso sulla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine il comparto hardware presenta il chip A15 Bionic e la connettività 5G. Insomma davvero nulla da invidiare ai fratelli maggiori.