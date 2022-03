I giudici del serale di Amici 2022 non cambieranno: dopo l’indiscrezione pubblicata da Dagospia arriva la conferma da Davide Maggio. Squadra che vince non si cambia, e dopo il successo dell’edizione 2021 il trio composto da Stash dei The Kolors, Stefano De Martino e il principe Emanuele Filiberto di Savoia presiederà nuovamente il serale del talent show di Maria De Filippi.

Il serale di Amici

Il serale di Amici andrà in onda sabato 19 marzo 2022. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato la notizia. I tre si sono incontrati recentemente in occasione dello show Stasera Tutto è Possibile in cui era presente anche Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi, forse un’anticipazione della notizia arrivata oggi.

Secondo quanto appreso in questi giorni, questa stagione di Amici di Maria De Filippi si concluderà il 14 maggio 2022 in corrispondenza con l’inizio dell’Eurovision Song Contest. Come anticipato, il serale andrà in onda nella prima serata di sabato, con Maria De Filippi padrona assoluta del sabato sera che già occupa con C’è Posta Per Te.

I giudici del serale di Amici 2022

Sui social vola l’entusiasmo, ma anche il dissenso per la presenza del nobile sabaudo. I canali ufficiali del format di Canale 5 non hanno ancora rilasciato una nota di conferma, ma le indiscrezioni arrivano da fonti altrettanto accreditate. Fino ad oggi, infatti, i nomi dei giudici del serale di Amici 2022 erano oggetto di rumor e voci di corridoio, fino all’indiscrezione lanciata questa mattina da Dagospia.

Sui social non ci sono più dubbi: i giudici del serale di Amici 2022 saranno nuovamente Stash Fiordispino, voce dei The Kolors, Stefano De Martino, già ballerino nel format di Maria De Filippi e ora conduttore di Stasera Tutto è Possibile, e il principe di Savoia Emanuele Filiberto. Nei giorni successivi arriveranno altri aggiornamenti sulla nuova stagione del talent show.