Fare sport è importantissimo per il benessere fisico e mentale. E’ però fondamentale, nel momento in cui si sceglie quale attività fisica praticare, conoscere bene tutte le sue caratteristiche, quali gruppi muscolari allena, che intensità di allenamento è consigliabile per il nostro corpo e soprattutto quante calorie fa bruciare.



Sulla base di quanto diffuso da Mayo Clinic, organizzazione non-profit per la pratica e ricerca medica statunitense, che ha elaborato i dati di una ricerca pubblicata dal National Institutes of Health, abbiamo stilato una classifica degli sport più popolari che consentono di bruciare più calorie in un’ora di attività.



Classifica: top 10 degli sport che bruciano più calorie



Corsa: 1.074 calorie

Sport ottimo per bruciare i grassi. Non è consigliato però a chi è in forte sovrappeso perché provoca sollecitazioni notevoli su articolazioni e colonna vertebrale.



Calcio: 937 calorie

Lo sport più amato dagli italiani, sicuramente il più seguito, e probabilmente il più praticato è anche uno di quelli che fa consumare più calorie.



Taekwondo: 937 calorie

Arte marziale di origine coreana, disciplina olimpica, fa bruciare molte calorie per il costante movimento, saltelli sulle punte dei piedi, che effettuano i contendenti

Nuoto: 892 calorie

Snellisce il corpo, sviluppa spalle e addominali e allunga i muscoli.

Tennis (singolo): 728 calorie

Flag Football: 728 calorie

E’ uno sport molto simile al football americano. La differenza sostanziale è nei contatti fisici, in quanto un giocatore non viene fermato con un placcaggio, ma rubando una bandierina.



Basket: 728 calorie

Squash: 637 calorie

Figlio del tennis, è uno sport completo. Ottimo per chi ha problemi cardiovascolari. Brucia grassi, rafforza il cuore e sviluppa coordinazione e riflessi.



Pattinaggio sul ghiaccio: 637 calorie

Sci di fondo: 619 calorie

E’ lo sport più completo, che fa lavorare tutti i muscoli del corpo.