MIDORII e NIX ALBA

ANANDAMMIDE

NOVAFFAIR

Per dare visibilità all’incredibile mondo di artisti e gruppi della nuova era, ho creato uno spazio nel mio canale Telegram Sir Red Ronnie che si chiama ASCOLTAMI! dove tutti possono postare link al proprio video e info per essere contattati. Siamo arrivati al n° 9 di questa rubrica e il link lo trovi fissato in alto sul canale. Tra tutti i video proposti, scegliamo gli artisti con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera e alcuni di loro vengono anche invitati ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Ecco isolate le interviste e i videoclip di questi artisti:

NIX ALBA

NIX ALBA è un giovane duo indie-elettronico di recente formazione, composto da Gabriele Antonante, classe ’97 (cantante, chitarrista e autore) e Cristian Bonaldi, classe ’96 (producer musicale). Si conoscono al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano dove si laureano ed è proprio lì che si fondono le loro coscienze artistiche. Il 4 dicembre 2020 pubblicano il singolo “Similar” . Il 1 maggio 2021 esce il singolo “Però mi piace”, cui segue “Ready” il 18 giugno 2021. Il 3 dicembre 2021 esce su tutti i digital store il singolo “Pillola” feat. Midorii.

MIDORII

Midorii è una cantautrice italiana, classe 1991. Studia canto jazz e violino presso il Conservatorio di Matera e si esibisce con progetti di matrice jazz sia in Italia che all’estero. Consegue un master post-laurea al Saint Louis Music College di Roma. Nel 2013 inizia la collaborazione da solista con Rai per il concerto del 2 agosto 2013 in Piazza Maggiore a Bologna, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, trasmesso su Rai 3 e Rai Radio 3. Prosegue la collaborazione con Rai in qualità di corista, nei programmi: Domenica In (2017), L’anno che Verrà (2019 e 2020) e Buon Compleanno Pippo. Il 31 luglio 2019 si esibisce come corista insieme all’ Orchestra del Maestro Gerardo Di Lella, in occasione di un live di Tony Hadley, frontman degli Spandau Ballet. Il 2020 consacra il sodalizio tra Achille Lauro e Midorii, corista per i brani: “Me ne Frego”, “Bam Bam Twist” e per l’album “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band ”. Sempre nello stesso anno avvia il suo progetto di inediti, scritti e prodotti insieme a Teo De Bonis. L’1 gennaio 2021 pubblica il suo primo singolo “Salto” per l’etichetta Visory Records e “Saturno” il 23 aprile 2021. Il 18 settembre 2021 apre i concerti di Gaia e Il Tre presso il Teatro Villa Peripato di Taranto. A Novembre 2021 pubblica il suo terzo singolo “Girotondo” e il 3 dicembre 2021 esce il singolo “Pillola” dei Nix Alba dove Midorii compare come featuring.

ANANDAMMIDE

Anandammide è il nuovo progetto di Michele Moschini, voce storica dei Floating State. L’anandammide (o anandamide, dal sanscrito beatitudine) è un endocannabinoide scoperto nel laboratorio di Raphael Mechoulam dell’Università di Ge- rusalemme nel 1992. Come suggerisce il suo nome, l’anandammide è responsabile, fra le altre cose, di stati di euforia e gioia. Benché l’idea di questo progetto risalga al 2007, Anandammide si concretizza solo a fine 2017, quando il musicista bri- tannico Owen Thomas si offre di accompagnare Michele Moschini al basso in future esibizioni. Comincia così la scrittura delle canzoni, mentre il gruppo si allarga con l’arrivo di Audrey Moreau al flauto, Adrien Legendre al violoncello ed infine Stella Ramsden al violino per sporadiche esibizioni nei locali di Parigi. In occasione della registrazione dell’album, prevista per marzo 2020 ma terminata solo a giugno a causa della pande- mia, il bassista Pascal Vernin sostituisce Owen Thomas. L’album è composto di undici tracce: un intro in cui tin whistle e chitarre accompagnano la lettura di un breve estratto de “The Earthly Paradise” di William Morris, e dieci canzoni folk, con accenti psichedelici creati dal synth e da un vecchio organo Gem Jumbo 49 e melodie medievaleggianti suonate dal flauto, dal violino e dal violoncello.

I temi trattati sono vari, dall’amore al pensiero utopico, dall’ateismo alla crisi migratoria, tutti in qualche modo personali ed autobiografici.

Earthly Paradise è un album che ha le sue radici nel folk psichedelico inglese della fine degli anni 60 ma che paga il suo tributo al folk progressivo e alla scuola di Canterbury. Adrien Legendre (Violoncello): Sin dall’età di sette anni riceve una formazione di pianista classico, in seguito si dedica al violoncello ed infine al corno, e suona in diverse orchestre sinfoniche e di ensemble di musica da camera in Francia e all’estero. Suona anche in progetti di musica rock (Hold your Horses, Fantasy Orchestra) e di cabaret (Madame Arthur). Audrey Moreau (Flauto traverso): Introdotta allo studio del flauto traverso a sette anni, studia al Conservatorio della Charente-Maritime. Audrey suona in diverse orchestre sinfoniche in Francia, sino al suo arrivo a Parigi, dove partecipa a progetti musicali vari, musica da film, musica classica, rock, come la Fantasy Orchestra, dove incontra Michele Moschini.

Michele Moschini (Voce, chitarre, synth, organo, flauto dolce, tin whistle, batteria e percussioni): Attivo dalla metà degli anni novanta nel panorama rock, psych e progressivo in Puglia, dal 1995 alla fine del 2004 è la voce dei Floating State, gruppo di rock progressivo con il quale pubblica l’album “Thirteen Tolls at Noon” (Lizard Records, 2003) e parteci- pa al tributo ai King Crimson “The Letters, an unconventional Italian guide to KC” (Mellow Records, 2003). Trasferitosi a Parigi nel 2007, fonda Anandammide nel dicembre 2017. Stella Ramsden (Violino): Stella suona il violino da quando aveva sei anni. Nel 2015 comincia a suonare con la Fanta- sy Orchestra, dove inizia la sua collaborazione con Michele Moschini. Stella adora partecipare ai progetti musicali dei suoi amici e suona anche nel gruppo bluegrass The Country Balls. Pascal Vernin (Basso): Nato durante la Summer of Love e da sempre attratto dalle frequenze più basse dello spettro sonoro, comincia la sua carriera musicale nel centro della Francia per poi approdare a Parigi nel 2000. Dopo varie av- venture, diventa il bassista della Fantasy Orchestra, dove incontra gli altri membri di Anandammide.

NOVAFFAIR

Novaffair è una band della provincia partenopea. Da Aprile 2021 firmano con #Accannone Records Label, capitanata Max Martulli, Tour Manager di artisti quali Afterhours, Negrita, Calibro 35, Diodato, Vasco Brondi. Nel 2016 hanno pubblicato un EP (St’ep) a cui sono seguiti vari live in Italia ma la svolta è arrivata nel 2020 grazie all’incontro con il cantautore e produttore Massimo De Vita (Blindur) che ha curato la produzione artistica e registrazione del singolo “Weekend” a cui è seguito un videoclip con la regia di Alessandro Freschi (Frè) e con protagonista Carlo Caracciolo (Gomorra la serie). Il brano Weekend ha portato la band ad essere selezionata tra i dieci progetti finalisti al concorso #1MNEXT2021 (Primo Maggio Roma). A luglio 2021 esce SOTTOSOPRA, secondo singolo accompagnato da un videoclip con la regia di Vincenzo Russo. Il 15 ottobre 2021 esce su tutte le piattaforme, “AUT AUT” il nuovo EP di cinque tracce, pubblicato con l’etichetta discografica #Accannone Records. La band: Livio Arenella – Voce e chitarra, Marco Penza – Chitarra e cori Pierluigi Patitucci – Basso e cori Mariano Penza – Batteria

