Cast e personaggi di Più Forti del Destino sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Canale5 a partire da oggi, 9 marzo, e poi venerdì. Un doppio appuntamento darà il via alla nuova fiction della rete ammiraglia Mediaset portando in prima serata la Palermo di fine ottocento all’insegna di donne forti, più del loro destino, tra matrimoni violenti ed etichette.

La fiction è composto da otto episodio di una cinquantina di minuto ciascuno e andrà avanti per quattro prime serate a cominciare proprio dai due appuntamenti del 9 e 11 marzo in cui conosceremo le protagoniste interpretate da Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Dharma Mangia Woods. In cast e personaggi di Più Forti del Destino troveremo anche Loretta Goggi nei panni di Donna Elvira di Buonvicino, Thomas Trabacchi in quelli del Duca Guglielmo Villalba, Francesca Valtorta sarà Margherita, Sergio Rubini il Commissario Pietro Lucchesi, Leonardo Pazzagli è Libero, Paolo Sassanelli è Augusto e Alessia Giuliani è Matilde.

A loro si uniranno anche Giovanni Anzaldo, Teodoro Giambanco, Stefano Rossi Giordani, Davide Paganini, Chiara Cassiano, Edoardo Boschetti, Renato Marchetti, Claudio Castrogiovanni,Gaetano Aronica, Francesco Meoni, Raffaele Buranelli e tanti altri attori chiamati a fare la loro parte a sostegno dei protagonisti.

Nella prima puntata di Più Forti del Destino in onda oggi, 9 marzo, su Canale5, nella Palermo del 1897, all’esposizione delle nuove tecnologie la nobile Arianna, prigioniera di un marito potente e violento, incontra la giovane nipote Costanza, promessa sposa del ricco rampollo Antonio. Con loro la affezionata e fedele cameriera Rosalia, in procinto di abbandonare Costanza e partire con il marito per un nuovo futuro in America.

Le loro vite cambiando quando durante la proiezione di debutto del cinematografo, un incendio manderà tutto in fumo uccidendo molte persone. Arianna si nasconde sperando che tutti la diano per morta per scappare con la figlia e il suo amante mentre Costanza accusa il fidanzato Antonio di averla abbandonata tra le fiamme. Il commissario Lucchesi indaga sul disastro: i sospetti ricadono sull’anarchico Libero che, al contrario, nella vicenda ha avuto un ruolo da eroe. Come finirà?