L’attesa per il pubblico italiano è finita: Billions 6 debutta oggi, 9 marzo, su Sky. Dopo le anticipazioni e le rivelazioni arrivate dagli Usa riguardo al cambio di guardia nel cast, anche i fan nostrani potranno verificare come sarà la nuova vita di Chuck senza Axe e con un nuovo arrivato da tenere a bada. Nuove ‘guerre’ di potere animeranno la New York di Billions visto che il financial drama porterà al centro un nuovo re con le sue nuove regole.

Sarà meglio dimenticare quello che è stato l’impero di Bobby ‘Axe’ Axelrod (Damian Lewis) perché il nuovo protagonista, che avrà il volto di Corey Stoll, è determinato a cambiare le regole del gioco. Mike Prince, questo il suo nome, si ritroverà dall’altra parte della barricata dell’inossidabile procuratore Chuck Rhoades (Paul Giamatti) che rimarrà saldamente al suo posto pronto a fermare il suo nuovo antagonista, come andrà a finire?

Nei nuovi dodici episodi di Billions 6 l’ambizioso imprenditore dell’Indiana Mike Prince si ritrova al timone dell’Axe Capital spingendo così Chuck Rhoades ad architettare strategie ancora più attente per fermarlo. Al suo cospetto ci saranno anche tutti gli altri protagonisti della serie ovvero Wags (David Costabile), Wendy (Maggie Siff), Taylor (Asia Kate Dillon), Sacker (Condola Rashad), Senior (Jeffrey DeMunn).

Nel cast di Billions 6 anche Daniel Breaker pronto a dare più verve al suo Scooter Dumbar, capo di Stato maggiore e braccio destro di Prince. Le armi sono affilate e il terreno è pronto per una nuova guerra al vertice, chi vincerà questa partita a scacchi questa volta?

I fan della serie dovranno cercare di orientarsi dicendo addio a quello che ha rappresentato Damian Lewis per Billions in questi anni. Il resto lo scopriremo a partire da questa sera con i primi episodi della stagione, non l’ultima.