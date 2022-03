Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? Le foto parlano da sole, e per il pubblico più attento al gossip della ex (?) coppia alcuni dettagli tradiscono un evidente ritorno di fiamma.

La location è la suggestiva Courmayeur, dove la modella e showgirl argentina si è recata per uno shooting fotografico insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias. Stefano De Martino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, conduttore di Stasera Tutto è Possibile e ora di nuovo giudice di Amici, ha raggiunto la ex moglie e i due sono stati immortalati dai fotografi di Chi, che ha pubblicato gli scatti sui social.

L’incontro tra i due è raccontato per intero negli scatti rubati alla coppia: Belen e Stefano De Martino giocano sul ghiaccio, fanno un brindisi e si abbracciano in mezzo alla neve. Addirittura, nei loro anulari sono ricomparse quelle che sembrano le fedi nuziali. Indiscrezioni, queste, che Stefano De Martino aveva smentito nelle scorse settimane in un’intervista a “Gente”: “Non c’è nessun ritorno di fiamma”, aveva detto.

Per il momento resta la nuova versione racconta da Chi, che tra le colonne della versione in edicola scrive:

“Oggi li ritroviamo insieme per l’ennesimo fine settimana. E senza figli. E, dunque, che si vedono a fare se non per amore? […] Non ancora un bacio in pubblico. Anche se tutti sanno che la magia è di nuovo quella. E lo è, probabilmente già dallo scorso Natale: i due, in nome della famiglia, avevano voluto trascorrerlo insieme”.

Sempre secondo Chi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero scelto di trascorrere il weekend in una baita romantica. Per il momento né il ballerino né la modella argentina hanno rilasciato dichiarazioni, non è dunque possibile ricevere conferme né smentite dai diretti interessati. Recentemente sui social si ipotizzava che Belen stesse avendo un flirt con Damiano dei Maneskin, ma il cantante romano aveva smentito su Instagram.