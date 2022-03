Bang Bang Baby è pronta a stupire il mondo intero, o quasi. La nuova serie originale italiana di Prime Video ha finalmente una data di messa in onda e non solo. Ad accompagnare la data di uscita del crime drama con Arianna Baecheroni e Adriano Giannini, è la notizia che la serie Amazon sarà presentata in anteprima mondiale al prossimo Canneseries.

La serie Amazon Original italiana Bang Bang Baby sarà presentata in anteprima mondiale in concorso nella sezione “Long Form” alla quinta edizione di Canneseries, il festival internazionale dedicato alla serialità, e sarà poi disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi dal 28 aprile. A quel punto sulla piattaforma saranno disponibili i primi cinque episodi mentre gli altri cinque arriveranno su Amazon Prime il 19 maggio.

Nel cast di Bang Bang Baby, oltre ad Arianna Becheroni e Adriano Giannini, ci saranno anche Antonio Gerardi, Dora Romano (ottima ne L’Amica Geniale), Lucia Mascino (noto al pubblico de I Delitti del BarLume) e Giuseppe De Domenico, pronti a raccontare la Milano di fine anni Ottanta e la storia di Alice, un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un’organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre.

Il resto lo scopriremo nelle due parti della serie che presto avrà modo di specchiarsi nel mondo degli esperti presenti al Festival e poi affidarsi alle mani del pubblico, quale sarà il responso? Le prime impressioni non fanno temere il peggio ma quando si tratta di serie italiane cadere nei soliti cliché è un attimo.

Creata da Andrea Di Stefano e scritta da quest’ultimo con Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, la serie è diretta da Michele Alhaique, Margherita Ferri e Giuseppe Bonito.