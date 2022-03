A parte del pubblico non funziona Spotify. Ci sono conferme sul fatto che la nota app concepita per la riproduzione di contenuti musicali non abbia del tutto superato il down venuto a galla ieri sera, poco dopo le 18. Una situazione decisamente più delicata rispetto a quella che abbiamo analizzato sulle nostre pagine durante il Festival di Sanremo, come molti ricorderanno tramite la nostra analisi, e che, per forza di cose, richiede un altro approfondimento questa mattina. Vediamo come stanno le cose, in attesa che il tutto possa essere ripristinato secondo gli ottimi standard che caratterizzano il suo normale funzionamento.

Non funziona Spotify: riscontrato il down con parte del pubblico oggi 9 marzo

Il down di martedì 8 marzo è durato quasi otto ore e, come si percepisce dall’apposita pagina in cui troverete riscontri in merito in tempo reale, ad alcuni ancora non funziona Spotify. Una vicenda che ormai ha superato il suo momento peggiore e che, come avrete intuito, è destinata ad essere archiviata in giornata. Dunque, se rientrate tra coloro che ancora non riescono ad accedere al servizio, nessuna paura, in quanto i tecnici stanno lavorando senza sosta affinché il segnale di ripristino della piattaforma possa essere propagato su scala mondiale nel più breve tempo possibile.

Dunque, non ci sono riscontri ufficiali per coloro che registrano ancora difficoltà, ma è chiaro che la situazione verrà ripristinata nel più breve tempo possibile. Come sempre accade dopo un down di grosse dimensioni, legato ad app e piattaforme di portata mondiale, occorrono svariate ore prima che il servizio possa essere ripristinato per tutti. Quanto avvenuto con Spotify nelle ultime 24 ore, certo non rappresenterà un’eccezione sotto questo punto di vista.

