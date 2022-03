18 Regali non va in onda oggi, 9 marzo. Cambio di programmazione per la rete ammiraglia della tv pubblica e nuove polemiche. La guerra continua ad occupare i palinsesti della televisione italiana e questa volta a finire in panchina per i nuovi sviluppi è proprio il film con Vittoria Puccini. Al posto di 18 Regali andrà in onda uno speciale Porta a Porta proprio sulla guerra e questo ha creato non poco scompiglio tra il pubblico.

Non è la prima volta che Bruno Vespa finisce nel mirino del pubblico di Rai1 che lo travolge con le polemiche e anche quest’oggi è successo lo stesso. In molti sono convinti che lui tenga spesso le fila della programmazione e proprio qualche mese fa il conduttore è finito con le spalle al muro quando la Rai La Rai ha tagliato il finale del film ‘La stagione della caccia’, tratto dall’omonimo romanzo storico di Andrea Camilleri e in onda su Rai 1, facendo infuriare regista e pubblico, cosa succederà questa sera?

I commenti all’annuncio ufficiale arrivato sui social non sono molto lusinghieri. Tutti rispettano le vittime della guerra e sanno bene che il momento non è facile e che le conseguenze saranno difficili per tutti ma sanno anche la guerra in Ucraina e la situazione russa potrebbe andare avanti per settimane: ci saranno speciali ogni sera? Questo è quello che si chiede il pubblico che già un paio di settimane fa ha dovuto rinunciare a Doc Nelle tue Mani 2.

Ecco di seguito l’annuncio arrivato su Twitter e i relativi commenti del pubblico già stufo di questi continui speciali: