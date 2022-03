Cosa festeggiare se la guerra della Russia contro l’Ucraina è così accecante? Dove le crude immagini di donne che difendono se stesse e i loro bambini sono annientate da una insensata mano distruttiva. Nel giorno dell’8 marzo dedicato alle donne è difficile che le mimose siano splendenti del loro giallo intenso. Di accecante sono solo i lampi della guerra in Ucraina che sta distruggendo la vita di donne e uomini che cercano difendere il loro Paese.

Come non mai è un 8 marzo che, noi della redazione di OptiMagazine, dedichiamo alle donne ucraine, alla loro resistenza, al loro coraggio, alla speranza che questa guerra ingiusta termini al più presto.

Molte le iniziative che si susseguono nel corso della giornata. Tra le tante abbiamo scelto quella del Teatro Trianon Viviani che rende omaggio all’universo delle donne ospitando proprio martedì 8 marzo, alle 21, Un teatro tutto per sé, una performance partecipata di f.pl. femminile plurale che racconta un progetto lungo quindici anni, a cura di Marina Rippa con la collaborazione di Monica Costigliola, Fiorella Orazzo, Sara Petrachi.

«Negli anni abbiamo verificato l’efficacia e il senso forte dei progetti per e con le donne – spiega Marina Rippa – e per questo abbiamo pensato alla realizzazione di un momento di riflessione, ricerca e scambio per il teatro fatto con le donne, in un giorno simbolico, attraversato da artiste e da donne non professioniste: un’esperienza a porte aperte che conclude due giornate di incontri tra donne che anche in altri luoghi stanno facendo l’esperienza del teatro, tra un laboratorio collettivo, scambi di esperienze, dibattiti, proiezioni e sogni futuri».

L’iniziativa rientra nell’àmbito del progetto il Teatro delle Persone, ideato e curato dal regista Davide Iodice, che offre anche l’occasione per raccontare il progetto nato proprio al teatro Trianon, nel 2007, che vede ancora impegnate molte donne del quartiere attraverso un lavoro collettivo.

In questa giornata della Festa internazionale della donna 2022 sarà garantito l’ingresso gratuito alle donne nei musei e nei luoghi della cultura statali in tutta Italia.Si potranno guardare le stelle dall’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e si potrà partecipare a incontri gratuiti “A tu per tu con le astronome” cui seguiranno osservazioni del cielo di Napoli al telescopio a cura dell’Unione Astrofili Napoletani. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione alle serate in Osservatorio è obbligatoria.

Un altro evento da segnalare in questa giornata dell’8 marzo: “Napoli, le donne che hanno fatto la città”. Si tratta di un Tour guidato alla scoperta dei racconti più belli di donne che hanno costruito la storia della nostra città. Partenza dal Duomo, con la prima tappa a Santa Restituta con la sua antica e bellissima storia. Si proseguirà nel centro storico cittadino, tra fatti veri e leggende, come quella della bellissima Maria d’Avalos e del suo amore tormentato. Da non trascurare la storia di Santa Patrizia, la compatrona di Napoli, che proprio come San Gennaro compie il miracolo dello scioglimento del sangue! E non mancheranno all’appello le donne che hanno cambiato la storia di Napoli, come Eleonora Pimentel Fonseca e Matilde Serao. La passeggiata terminerà sotto il campanile della Pietrasanta, dove secondo la tradizione sorgeva un tempio dedicato alla dea Artemide. L’ evento è organizzato da ArteMiss Tour Napoli. Info e prenotazioni: ArteMiss Tour Napoli 351 953 9316, 388 441 8739 (anche WhatsApp); artemiss.tour.napoli@gmail.com