Mentre in Italia siamo ancora ai primi episodi di Noi, negli Usa c’è chi sta seguendo, tra le lacrime, This is Us 6. Presto la stessa sorte toccherà anche al pubblico di Sky che avrà modo di seguire le disavventure dei Pearson iniziando così la sesta e ultima stagione, con tutto quello che questa significa. Come finirà per Rebecca e i suoi e quale sarà il finale di questo lungo, emozionante, racconto?

Lo scopriremo solo nei prossimi mesi visto che This Is Us 6 sbarcherà su Sky e, in particolare, su Fox dopo il successo della versione italiana, Noi, con Lino Guanciale. L’appuntamento è fissato il prossimo 2 maggio quando gli ultimi episodi prenderanno il via chiudendo la pluripremiata serie ideata da Dan Fogelman.

I 18 episodi che compongono This Is Us 6 andranno in onda sul canale 116 di Sky in nove prime serate che, tra vari flashforward e flashback, affronteranno non solo il passato di Rebecca ma anche il suo futuro soprattutto alla luce della malattia che l’ha colpita e potrebbe travolgerla.

Il trailer di This Is Us 6:

Il pubblico avrà modo di scoprire cosa succederà a Kate (Chrissy Metz), ancora alle prese con il suo traballante matrimonio con Toby (Chris Sullivan) e con il suo speciale rapporto con il collega Philip; Kevin dovrà mettere insieme i pezzi con una carriera ormai al tramonto e la fine del suo rapporto con Madison mentre Randall avrà modo di affrontare la futura e misteriosa gravidanza della figlia adottiva, Deja.

A quel punto il pubblico italiano avrà avuto modo di vedere gli episodi della prima stagione di Noi e quello americano si avvierà verso la conclusione della serie prevista per il prossimo 24 maggio su NBC. Ci sarà ancora da piangere come è successo in questi anni? Siamo sicuri che i colpi di scena non mancheranno così come le emozioni.