Una nuova serie di Shonda Rhimes per Netflix è pronta ad entrare in sviluppo: lo streamer ha ordinato il format in 8 episodi The Residence, dal produttore esecutivo/showrunner Paul William Davies e dalle produttrici Shonda Rhimes e Betsy Beers, socie fondatrici della casa di produzione ShondaLand. Il progetto nasce dall’accordo generale di Davies con Netflix, nell’ambito del più generale accordo esclusivo di Shondaland con lo streamer per la creazione di nuovi contenuti siglato nel 2019.

La nuova serie di Shonda Rhimes per Netflix arriva dopo i successi di Bridgerton e Inventing Anna: il primo ha spopolato nei flussi streaming nel Natale 2020 e sta per generare uno spin-off sul personaggio della Regina Charlotte, il secondo è arrivato a febbraio 2022 ma nonostante la performance brillante di Julia Garner non ha convinto a pieno, soprattutto per l’apparente santificazione della protagonista (la truffatrice Anna Delvey).

Questa nuova serie di Shonda Rhimes per Netflix è basata sul best-seller di Kate Andersen Brower The Residence: Inside the Private World of the White House. Una prima sinossi la definisce “una commedia svitata e un mistery ambientato al piano di sopra, al piano di sotto e al piano di dietro della Casa Bianca, tra l’eclettico staff della magione più famosa del mondo“. Non un politica/spy drama alla Scandal, dunque, ma una comedy con un mistero da scoprire tra i corridoi della sede del governo americano. Elementi chiave di The Residence saranno “132 stanze. 157 sospetti. Un cadavere. Un detective selvaggiamente eccentrico. Una disastrosa cena di stato“.

La nuova serie di Shonda Rhimes per Netflix sarà affidata allo showrunner Paul Davies, avvocato di professione entrato a far parte della scuderia Shondaland, che peraltro di Casa Bianca in tv se ne intende: è già stato sceneggiatore e produttore della serie ABC Scandal, in onda per 7 stagioni tra il 2012 e il 2018, oltre ad aver creato e prodotto sempre per ABC lo sfortunato dramma legale della For the People che ha avuto sole due stagioni (nel cast anche Regé -Jean Page di Bridgerton). Nonostante l’accordo con Netflix, ShondaLand continua a produrre anche per la tv generalista: su ABC sono ancora in onda, e già rinnovati per la prossima stagione, sia Grey’s Anatomy che il suo spin-off Station 19.

Continua a leggere su optimagazine.com