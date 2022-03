Soleil Sorge eliminata al Grande Fratello Vip 2022, questo è il colpo di scena della diretta di ieri del programma di Canale5. La figura dell’ex corteggiatrice e naufraga è da sempre molto discussa ma se da una parte c’è chi ha sperato sempre di vederla al televoto per eliminarla, dall’altra c’è chi l’ha sempre appoggiata e protetta (forse anche un po’ la produzione) ma nessuno si aspettava davvero la sua eliminazione non ad un passo dalla finalissima.

In realtà è proprio così che è andata e il responso di Soleil Sorge eliminata al Grande Fratello Vip 2022 è arrivato quasi in chiusura di serata lasciando tutti senza parole, o quasi. La felicità per l’eliminazione della bella biondina si è riversata subito sui social ma qualcuno in particolare, Filippo Nardi per essere precisi, ha voluto girare il dito nella piaga facendo notare una strana coincidenza.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato de La Pupa e il Secchione Show e anche dei giurati scelti per giudicare i concorrenti o, almeno, parte di essi. La stessa Barbara d’Urso ospite a Verissimo ha confermato i rumors sul suo interesse per Soleil Sorge dicendo: “Il terzo giurato è segreto, non sappiamo se accetterà. Soleil è chiusa dentro la casa, se anche la desiderassi come potrei dirglielo? Se esce prima glielo chiedo, se arriva in finale.. la chiamo alle 2 di notte?“.

Problema risolto con un’eliminazione a sorpresa proprio ieri sera ad un passo dalla finale. Adesso Barbara d’Urso avrà tutto il tempo di mettere insieme i pezzi del puzzle per la gioia dei fan di Soleil e le risate di chi vede in questa eliminazione qualcosa di studiato a tavolino. Sarà vero?

Nella stessa puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2022 anche un’altra potenziale finalista ha dovuto lasciare la casa, Miriana Trevisan.