Samsung non smette di stupire i propri utenti quando c’è da rilasciare un nuovo aggiornamento, come nel caso delle patch di marzo 2022, arrivate, anche questa volta, puntualmente. Il pacchetto ‘Security Maintenance Release (SMR)‘ di questo mese contiene ben 50 correzioni relativa alla privacy ed alla sicurezza, di cui due contrassegnati dal livello ‘Critical‘, 29 dal valore ‘High‘ e 19 di livello ‘Moderate‘ (non c’è da scherzarci, in poche parole).

Nessuno di questi fix era già stato inserito nei precedenti upgrade: dal totale complessivo bisogna toglierne una dozzina, fatta di correzioni non incluse su smartphone e tablet del colosso di Seul. Per quanto riguarda Samsung (sappiamo che gli aggiornamenti di sicurezza si compongono di due parti, una relativa al sistema operativo Android in generale ed un’altra facente capo direttamente al software proprietario dell’OEM asiatico), sono 17 le Samsung Vulnerabilities and Exposures (SVE). Potrete farvi un’idea più precisa del bollettino ufficiale consultando questa pagina.

Naturalmente, non tutti i prodotti di casa Samsung riceveranno l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2022, anche se i device abilitati sono comunque tanti, tra cui i vari pieghevoli Fold, Fold 2, Fold 3, Z Flip e Z Flip 3, i Samsung Galaxy S10, S20, S21, S22, Note 10, Note 20, A50, A52, A52s 5G, XCover4s, Xcover FieldPro, Xcover Pro e Xcover 5. L’elenco non si esaurisce qui dal momento che bisogna aggiungere anche i dispositivi (smarphone e tablet) che ricevono ormai solo aggiornamenti di sicurezza trimestrali, come nel caso del Samsung Galaxy Tab S7 FE, e upgrade semestrali, oltre che ai wereable (Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

