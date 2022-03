Russian Doll 2 ha finalmente una data d’uscita su Netflix, dopo un’attesa durata oltre tre anni: l’appuntamento è stato annunciato con un breve teaser che mostra alcune scene inedite della nuova stagione, in arrivo mercoledì 20 aprile sulla piattaforma.

Russian Doll 2 vedrà ancora la protagonista Nadia, interpretata da Natasha Lyonne, alle prese con eventi inspiegabili e potenzialmente drammatici: nel teaser, per esempio, fa un viaggio assurdo a bordo di un vagone della metropolitana, esce da una tomba, cade e precipita giù per una lunga scalinata, tra le altre cose. Eppure sembra accettare con filosofia le cose strane che le accadono: “Quando l’universo scopa con te, lascialo fare“, dice a un’amica prima di mandare giù un cicchetto al bar.

La trama di Russian Doll 2 è ambientata quattro anni dopo i fatti della prima, in cui la protagonista riviveva in loop la stessa giornata, quella della festa del suo 36º compleanno, restando coinvolta in bizzarre morti. Ora invece Nadia e Alan (Charlie Barnett), dopo essere sfuggiti ai cicli temporali della prima stagione, si ritroveranno ad affrontare altri assurdi avvenimenti. Questa la sinossi che Netflix ha diffuso per Russian Doll 2.

Scoprendo un destino ancora peggiore della morte senza fine, questa stagione vede Nadia e Alan scavare più a fondo nel loro passato, attraverso un portale temporale inaspettato situato in uno dei luoghi più famosi di Manhattan. All’inizio vivono questa come un’avventura intergenerazionale in continua espansione, che abbraccia un’era, ma presto scoprono che questo evento straordinario potrebbe significare più di quanto si aspettassero e, insieme, devono cercare una via d’uscita.

Russian Doll 2 aggiunge al cast la vincitrice dell’Emmy per Schitt’s Creek Annie Murphy, apprezzatissima anche nella dark comedy Kevin Can F**k Himself, e Sharlto Copley (Powers).

