Non Ho Mai… avrà anche una quarta stagione, che però sarà l’ultima: con una sola mossa, Netflix rinnova il suo teen drama irriverente e originale ma contemporaneamente ne decreta anche la conclusione. La comedy di Mindy Kaling e Lang Fisher, con protagonista la giovanissima Maitreyi Ramakrishnan, tornerà su Netflix con la terza stagione entro l’estate, a cui seguirà un ultimo capitolo pochi mesi dopo.

La ratio di rinnovare Non Ho Mai… mentre sono in corso le riprese della terza stagione ancora inedita sta evidentemente nell’economicità di produrre due stagioni insieme, facendo proseguire l’attività sul set senza soluzione di continuità. Netflix è solita implementare la produzione delle sue serie per almeno due stagioni per volta, di conseguenza la decisione sul futuro di Never I Ever… (già rinnovata per la terza stagione nell’agosto 2021) non sorprende. E nemmeno quella di chiuderla alla quarta stagione, cosa che potrebbe avvenire anche con l’altro teen drama apprezzatissimo della piattaforma, Sex Education, che altrettanto potrebbe concludersi con la quarta stagione.

Non Ho Mai… 4 arriverà in streaming sulla piattaforma nel 2023: Maitreyi Ramakrishnan tornerà nei panni di Devi, la brillante adolescente americana di origini indiane che affronta il liceo dopo la morte del padre, destreggiandosi tra primi amori e rivalità scolastiche. Da indiano-americana di prima generazione, affronta i drammi e le scoperte della sua età confrontandosi con le aspettative tradizionaliste di sua madre e la propria ricerca di un’identità che tenga insieme le proprie origini e la sua vita da ragazza occidentale (qui la nostra recensione).

Il finale della seconda stagione di Non Ho Mai… ha visto Devi riunirsi con il suo fidanzato Paxton Hall-Yoshida (interpretato da Darren Barnet) dopo lo scontro sulla segretezza della loro storia, ma la reazione di Ben Gross (interpretato da Jaren Lewison) non tarderà ad arrivare. La protagonista Maitreyi Ramakrishnan ha ringraziato il pubblico per l’entusiasmo con cui ha seguito la serie, annunciando il rinnovo per la quarta stagione e l’uscita della terza in estate.

