Lost Frequencies a Milano nel 2022, al via la prevendita dei biglietti per l’unico concerto atteso in Italia quest’anno. C’è una data, quella del ritorno di Lost Frequencies nella penisola: il 24 novembre 2022. Scelta anche la location: il Fabrique di Milano.

Per il momento si tratta dell’unico appuntamento dell’artista in Italia entro la fine dell’anno e sono già disponibili i dettagli sui biglietti in prevendita.

Il producer belga ha all’attivo 10 singoli multiplatino, oltre 24 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 4 miliardi di stream totali. Oggi annuncia il suo unico appuntamento in Italia nell’ambito del nuovo tour che farà tappa al Fabrique di Milano giovedì 24 novembre 2022.

Universalmente considerato uno dei talenti più interessanti della nuova generazione, Lost Frequencies a Milano nel 2022 si esibirà dopo il grande successo della Hit mondiale Are You With Me (2014), che ha conquistando la #1 posizione in 18 paesi. Non solo questo: con il nuovo singolo Where Are You Now ha conquistato la #1 posizione nella classifica ufficiale Big Top 40, la Top 3 delle classifiche ufficiali nel Regno Unito, e ha raggiunto la #1 posizione nelle classifiche di Shazam in 10 paesi e la Top 20 della classifica globale di Spotify.

Ad oggi sono più di mezzo miliardo gli stream totali. Where Are You Now è certificato disco d’oro in Italia e disco di platino in 8 paesi del mondo. Al suo ritorno in Italia non manca ormai che qualche mese.

I biglietti per assistere all’unico concerto di Lost Frequencies a Milano nel 2022 saranno disponibili da venerdì 11 marzo alle ore 11.00 su TicketOne e nei punti vendita autorizzati di tutta la penisola.