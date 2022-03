Elena Sofia Ricci sarà la protagonista di una nuova fiction Rai intitolata Fiori sopra l’inferno, tratta dall’omonimo best seller di Ilaria Tuti. L’attrice ricoprirà il ruolo di Teresa Battaglia, una profiler della polizia. Sul lavoro è alle prese con una scia di omicidi, sul piano personale lotta contro l’Alzheimer.

La notizia è stata data in anteprima da Spettacolo Italiano, condivisa poi dal profilo della scrittrice gemonese, che ha quindi ufficializzato il progetto televisivo. Le riprese dovrebbero iniziare già nel mese di marzo a Udine, in Friuli Venezia Giulia, luogo scelto dove sono ambientate le vicende narrate nel libro della Tuti: il piccolo paesino fittizio di Travenì.

La trama di Fiori sopra l’Inferno comincia con le parole della protagonista, Teresa Battaglia. “Qualcosa di sconvolgente è accaduto, tra queste montagne. Qualcosa che richiede tutta la mia abilità investigativa. Sono un commissario di polizia specializzato in profiling e ogni giorno cammino sopra l’inferno. Non è la pistola, non è la divisa: è la mia mente la vera arma. Ma proprio lei mi sta tradendo. Mi chiamo Teresa Battaglia, ho un segreto che non oso confessare nemmeno a me stessa, e per la prima volta nella vita ho paura”.

Con Elena Sofia Ricci impegnata in questa nuova avventura, che ne sarà del suo personaggio in Che Dio ci Aiuti? I primi indizi sul futuro di Suor Angela erano stati dati alcuni mesi fa da Valeria Fabrizi, sua co-star nella fiction, che aveva sganciato una bomba bella forte:

Aspetto di fare la suora, ma sembra che oggi la notizia sia stata pessima: Elena non la vuole più fare. Era già nell’aria, mi spiace per il pubblico.

E poi ha scherzato:

Prenderanno qualcun’altra… Non sono disperata!

È molto improbabile che Lux Vide e Rai rinuncino a uno dei loro prodotti di punta, che nel corso di sei stagioni ha sempre registrato ottimi ascolti – nonostante diverse uscite di scena di personaggi amati. L’ipotesi più probabile è quindi un ridimensionamento di Suor Angela nella stessa misura di Don Matteo nell’imminente tredicesima stagione. Staremo a vedere.