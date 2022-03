Sono stati annunciati nuovi concerti dei Negramaro nel 2022. Nuovi appuntamenti dal vivo trovano spazio tra quelli del già fitto calendario che vedrà giuliano Sangiorgi e soci girare l’Italia in lungo e in largo per portare dal vivo la loro musica.

La prima data assoluta dell’Unplugged European Tour 2022 sarà a Saint-Vincent il 28 settembre, data zero che viene annunciata oggi. Si aggiungono anche il raddoppio di Lecce (25 e 26 ottobre, Teatro Politeama Greco) e Catania (28 e 29 ottobre, Teatro Metropolitan).

Sono così ben 27 le date già programmate per la tournée italiana ed europea dei Negramaro nel 2022.

Cosa aspettarsi dal tour? I Negramaro promettono uno spettacolo live inedito, completamente nuovo, che consentirà al gruppo di sperimentare nuove soluzioni artistiche. Per il pubblico, l’esperienza sarà quella di assistere alle performance in location uniche e mai toccate prima dal gruppo che ha sempre privilegiato palasport e location simili. I fan avranno quindi la possibilità di vivere la serata a più stresso contatto con la musica dei Negramaro.

Di seguito il calendario con tutti gli appuntamenti.

I concerti dei Negramaro nel 2022

Settembre 2022

28 settembre Saint-Vincent

30 · Milano, Teatro degli Arcimboldi

Ottobre 2022

7 · Sanremo, Teatro Ariston

10 · Bergamo, Teatro Creberg

13 · Brescia, Gran Teatro Morato

16 · Padova, Gran Teatro Geox

19 · Firenze, Tuscany Hall

22 · Napoli, Teatro Augusteo

25 · Lecce, Teatro Politeama Greco

26 · Lecce, Teatro Politeama Greco

28 · Catania, Teatro Metropolitan

29 · Catania, Teatro Metropolitan

31 · Bari, TeatroTeam

Novembre 2022

5 · Mantova, Grana Padano Theatre

8 · Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

11 · Bologna, Teatro EuropAuditorium

13 · Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

DATE EUROPA

Novembre 2022

21 · Londra, O2 Sheperd’s Bush Empire

23 · Amsterdam, Melkweg

26 · Parigi, Le Trianon

27 · Bruxelles, Cirque Royal

29 · Francoforte, Batschkapp

Dicembre 2022

2 · Monaco, Neue TheaterFabrik

4 · Lugano, Palazzo dei Congressi

5 · Zurigo, Komplex 457

7 · Lussemburgo, Rockhal

10 · Barcellona, Barts