Nel n° 4 della nuova rubrica video “Cosa Succede in Città”, creata per il mio canale YouTube, ho anche inserito clip video che mostrano dischi volanti accanto a bombardieri e immagini di un radar che in Ucraina rileva presenza di UFO. Ho commentato dicendo che gli extraterrestri vogliono impedire disastri nucleari sul nostro pianeta. Apriti cielo… e galassie!!! Si è scatenato una tempesta sui media tradizionali e anche sui social. I commenti più diffusi vertevano sulla droga che mi fossi fatto o canne fumate per asserire una cosa del genere.

Premesso che non faccio uso di sostanze stupefacenti e neppure di alcol, tranne quando capita un buon moscato fresco e frizzante, ho deciso allora di confrontarmi con Marina Tonini, una contattista (anche se è un termine che non le piace, preferisce: contattata) che dialoga con gli alieni di Sirio e per questo è stata intervistata in tante trasmissioni televisive tradizionali e che Crozza cita spesso nelle imitazioni che fa di me ogni settimana.

Marina sostiene che gli alieni sono anche buoni, a differenza di Corrado Malanga, a cui ho fatto una lunga intervista suddivisa in 10 parti. Trovi l’articolo con i link dei video con Malanga a questa pagina di OptiMagazine

Indipendentemente se gli alieni abbiano a cuore la razza umana, come sostiene la Tonini, o la considerino solo un gregge da mungere per ottenere la parte animica che manca loro, come sostiene Malanga… in ogni caso noi umani siamo da salvare dalla nostra sciagurataggine che sta mandando il pianeta Terra verso una disastro, prima ecologico poi nucleare.

Sull’esistenza di forme di vita extraterrestre e di navicelle spaziali, che potete chiamare UFO o UAP (come va di moda adesso), non ci sono ormai dubbi. Mai come in questo periodo gli avvistamenti sono sempre più frequenti.

Ne ho parlato a lungo con Marina Tonini, prima nella diretta di WE HAVE A DREAM del 1° marzo, poi in quella di Let’s Spend Saturday Night Together di sabato 5 marzo, durante la quale ha risposto a tantissime domande di spettatori che interagivano. Quella di sabato scorso è stata la puntata che ha fatto numeri più alti in assoluto da quando esiste il programma, a testimonianza di un interesse sempre più crescente per ciò che non conosciamo e per una spiritualità che è sempre più pulsante dentro di noi. Sabato scorso, infatti, oltre all’esistenza degli UFO ci siamo chiesti se ci sono le Altre Dimensioni.

Guarda entrambi i video che ho allegato. Molto meglio che tenere acceso lo schermo di quel vecchio elettrodomestico dispensatore di paure che si chiama televisore.

