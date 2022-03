Giancarlo Esposito continuerà ad essere un volto di AMC: la star di Breaking Bad e Better Call Saul sarà protagonista di una nuova serie della rete, The Driver. L’attore ha appena firmato per interpretare il nuovo dramma in 6 episodi in arrivo su AMC e sulla piattaforma streaming AMC+ il prossimo anno.

Il nuovo format di Giancarlo Esposito è l’adattamento americano di una serie britannica: l’attore sarà nei panni di un tassista “la cui vita viene sconvolta quando accetta di guidare per un gangster dello Zimbabwe con sede a New Orleans, noto per lo sfruttamento di immigrati privi di documenti nei porti meridionali degli Stati Uniti“, secondo la sinossi ufficiale. The Driver è dunque un thriller che incrocia il tema drammatico dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina.

Giancarlo Esposito “è un talento singolare che è già molto amato dagli spettatori di AMC per le sue straordinarie esibizioni in Breaking Bad e Better Call Saul“, ha dichiarato il presidente dell’intrattenimento di AMC Dan McDermott in una nota, facendo riferimento al suo ruolo di Gus Fring, boss del traffico di droga presente sia in Breaking Bad e poi nello spin-off prequel Better Call Saul. La rete ha presentato il nuovo progetto come un format cucito addosso all’attore: “Siamo entusiasti di continuare la sua relazione con AMC e AMC+ in una serie costruita attorno a lui e a un personaggio indimenticabile che coglie quella che pensa sia una semplice opportunità di lavoro e si ritrova a confrontarsi con un mondo che lo mette alla prova in modi che non avrebbe mai potuto immaginare“.

La nuova serie di Giancarlo Esposito sarà scritta dall’autore dell’acclamata serie Billions Theo Travers, che ne sarà anche lo showrunner. AMC non ha ancora annunciato una data d’uscita per lo show, ancora in fase di sviluppo. D’altronde Esposito è stato impegnato fino a poche settimane fa sul set dell’ultima stagione di Better Call Saul, nel ruolo gli è valso tre nomination agli Emmy come miglior attore non protagonista. Inoltre è l’interprete di Moff Gideon nella serie televisiva di Disney+ The Mandalorian. In passato ha recitato in Revolution , Dear White People e Once Upon a Time.

