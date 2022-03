Le truffe sulla guerra Russia-Ucraina ormai non si contano più: come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, questa volta bisogna fare attenzione ai messaggi trappola inoltrati da fasulli enti umanitari con l’obiettivo di derubare i poveri malcapitati. Di iniziative solidali per sostenere l’Ucraina, a dire il vero e per fortuna, non mancano: le raccolte fondi stanno riscuotendo un certo successo, ma c’è da stare attenti a quelle false.

Croce Rossa Italiana, Unicef e UNHCR si sono impegnati nell’iniziativa solidale per il sostegno al popolo ucraino tramite il numero ‘45525’, attraverso cui è possibile donare 2 euro inviando un messaggio dallo smartphone con gestore telefonico TIM, Vodafone, Iliad, WindTre, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali, oppure dai 5 ai 10 euro effettuando una telefonata da rete fissa Vodafone, TIM, WindTre, Fastweb e Tiscali, ed infine 5 euro chiamando dai fissi TWT, PosteMobile e Convergenze. Nei casi appena citati, lo ribadiamo, si tratta di vere iniziative solidati in sostegno dell’Ucraina per soccorrere le vittime della guerra, ma, purtroppo, girano anche dei messaggi falsi, che si approfittano della situazione in barba allo spirito caritatevole. Parliamo di raccolte fondi inesistenti organizzate da associazioni non meglio precisate e comunque niente affatto certificate, che avanzano richiesta di donazioni sotto forma di denaro, prodotti alimentari o farmaci. Inutile dirvi che, una volta ottenuto il malloppo, i malfattori spariscono nel nulla.

Le truffe hanno luogo anche online tramite i servizi email e SMS, nei cui messaggi sono contenute richieste d’aiuto fasulle con link per effettuare donazioni inesistenti. Dopo aver cliccato e fatto la propria parte, dei soldi non vedrete più alcuna traccia. A tal riguardo, il Segretario Nazionale di Codici, Ivano Giacomelli, ha confermato che è proprio in queste situazioni di emergenza, dove le persone sono più vulnerabile, che i truffatori tendono a colpire.

