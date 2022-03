Durante il processo sul presunto plagio presente nel suo brano Shape Of You, Ed Sheeran respinge le accuse e dichiara di aver sempre verificato con scrupolo tutto il materiale raccolto nei suoi dischi. Il cantautore di Halifax, infatti, era stato accusato dal duo Sami Switch e Ross O’Donoghue di plagio nei confronti del loro brano Oh Why pubblicato nel 2015. Ieri, come riporta il Guardian, Ed Sheeran ha negato di aver copiato il loro materiale.

L’accusa

Secondo i due artisti querelanti, nel singolo Shape Of You di Ed Sheeran – tratto da Divide – vi sarebbero alcune parti che risultano simili al singolo Oh Why scritto da Sami Switch e Ross O’Donoghue e inciso da Switch. La coppia di artisti ha accusato Sheeran di “appropriarsi della loro musica”. Per questo l’ente PRS For Music ha impedito al cantautore britannico e ai suoi co-autori, Steve McCutcheon e John McDaid, di raccogliere circa 20 milioni di sterline dalle esibizioni dal vivo e dalle trasmissioni di Shape Of You.

“Il signor Sheeran è senza dubbio molto talentuoso, è un genio. Ma è anche furbo. Prende in prestito idee e le getta nelle sue canzoni, a volte lo riconoscerà ma a volte no. Dipende da chi sei e se pensa di farla franca“.

Con quest’ultima affermazione, i querelanti e i loro avvocati sottintendono che Sheeran riconoscerebbe la paternità dei brani solamente ad artisti più famosi. L’avvocato Andrew Sutcliffe, per esempio, sostiene che in altre occasioni il cantautore non si è tirato indietro dal citare Rihanna, Jay-Z e i Coldplay, ma lo stesso trattamento non sarebbe stato adottato nei confronti degli artisti di minore rilievo.

Ed Sheeran respinge le accuse

Ed Sheeran, Steve McCutcheon e John McCaid hanno negato di aver ascoltato Oh Why di Sami Switch prima della stesura del testo e della composizione delle musiche di Shape Of You. Ecco le parole del cantautore:

“Ho sempre cercato di essere completamente equo nell’accreditare chiunque dia un contributo a qualsiasi canzone che scrivo. Se c’è un riferimento ad un altro lavoro, lo avverto il mio team in modo che possano essere presi provvedimenti per ottenere l’autorizzazione. Sono stato il più scrupoloso possibile e ho persino dato crediti a persone che credo non siano state altro che una semplice influenza per un elemento di scrittura di canzoni. Questo perché voglio trattare gli altri cantautori in modo equo“.

Con queste parole Ed Sheeran respinge le accuse di plagio intentate dal duo.