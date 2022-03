Non una, ma ben due app autonome quali Boomerang e Hyperlapse sono state rimosse da Instagram, sia su Google Play Store che dall’App Store di Apple. Tale eliminazione è sopraggiunta in seguito all’annuncio del famoso servizio di rete sociale statunitense in merito al blocco del supporto dell’applicazione IGTV. In pratica, come ha spiegato la portavoce Christine Pai in un’intervista rilasciata a The Verge, il gruppo di sviluppatori del social network sarebbe intento a focalizzarsi esclusivamente sulla principale app rafforzando diverse offerte separate.

La portavoce ha affermato che Boomerang risulta ancora supportata nelle storie di Instagram, ma resta Layout come app autonoma negli store mobile. Inoltre, il team dell’app proseguirà il suo lavoro su nuove modalità dove le persone potranno divertirsi e cimentarsi maggiormente nella loro creatività. Lo scorso martedì, 1 marzo, pare sia stato l’ultimo giorno in cui le app Boomerang (lanciata nel 2015) e Hyperlapse (lanciata nel 2014) sarebbero state ancora disponibili sull’App Store e sul Google Play Store, per poi scomparire improvvisamente. Invece, malgrado Layout fosse rimasta disponibile negli store mobile, non è stata rimossa nelle storie di Instagram.

La presenza di entrambe le applicazioni sullo smartphone offriva la possibilità di creare video con una struttura specifica e con avvii di registrazioni della durata di pochi secondi in grado di trasmettere al pubblico qualcosa che andasse oltre una semplice foto, ma che durasse meno di un video completo. Infatti, Boomerang permetteva di registrare un simpatico video di breve durata che, automaticamente, veniva rimontato con riproduzione inversa; d’altro canto, Hyperlapse consentiva agli utenti di registrare semplici time-lapse dotati di elevate capacità di stabilizzazione durante la ripresa rendendo in questo modo i video più fluidi. Insomma, Instagram ha definitivamente chiuso i rapporti e detto addio sia a Boomerang che a Hyperlapse, lasciando in questo modo maggiore visibilità ad app di ultimissima generazione.

Continua a leggere su optimagazine.com