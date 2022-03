Ruth Bader Ginsburg di Una Giusta Causa è sicuramente uno dei simboli dell’emancipazione femminile in quanto fu una delle prime donne ad essere ammesse alla facoltà di giurisprudenza della prestigiosa università di Harvard. Nella serata speciale dell’8 Marzo, la sua storia sarà al centro del prime time di Rai1 raccontando quello che significava voler studiare ed entrare in un mondo fatto di uomini e per uomini.

Nata il 15 marzo 1933 nel quartiere di Brooklyn a New York da genitori ebrei arrivati da Odessa (Ucraina), Ruth Bader Ginsburg terminò la James Madison High School a soli 15 anni e nel 1954 si laureò in diritto alla Cornell University. Dopo essersi sposata, iniziò il corso di laurea in giurisprudenza all’Harvard Law School, una delle sole 9 studentesse presenti su un totale di 500 persone. Nel 1959, si laureò in giurisprudenza ma faticò a trovare lavoro nonostante varie lettere referenziali proprio in quanto donna.

1955. Ruth Bader Ginsburg è una delle prime donne ammesse alla facoltà di giurisprudenza di Harvard. Gli studi legali però non la assumono, soltanto perché donna. #UnaGiustaCausa, basato su una storia vera. Alle 21:25 su #Rai1 e #RaiPlay. #8marzo pic.twitter.com/494bTVM5HN — Rai1 (@RaiUno) March 8, 2022

Dopo aver insegnato, nel 1980 il Presidente Jimmy Carter la nominò giudice della Corte d’appello degli Stati Uniti d’America per il Distretto della Columbia e lì rimase fino alla nomina presso la Corte suprema arrivata nel 1993. Fu la seconda donna a far parte dell’alta corte, dopo Sandra Day O’Connor e la Rai, nella Giornata internazionale della donna ha voluto dedicare proprio alla vera storia di Ruth Bader Ginsburg un posto di rilievo con il film Una Giusta Causa.

Nel cast del film troviamo Felicity Jones (La Teoria del Tutto) nei panni di Ruth Bader Ginsburg, Armie Hammer in quelli di Marty Ginsburg, Justin Theroux in quelli di Mel Wulf. A loro si uniscono anche Sam Waterston, Kathy Bates, Cailee Spaeny, Jack Reynor, Stephen Root, Callum Shoniker, Chris Mulkey.

Ruth Bader Ginsburg è una delle sole cinque donne che abbiano mai fatto parte della Corte Suprema con Sandra Day O’Connor (prima donna, ritiratasi nel 2006), e le tre ancora in carica Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Amy Coney Barrett.