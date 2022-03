I semafori rossi sono pronti a spegnersi ed i motori delle monoposto sono sempre più caldi. Appassionati e tifosi delle quattro ruote tenetevi pronti perché il campionato mondiale di Formula 1 2022 è ormai alle porte per una nuova ed entusiasmante stagione. La prima tappa in programma sarà il Gran Premio del Bahrein, che si terrà sul suggestivo circuito di Abu Dhabi domenica 20 marzo alle ore 16.00. La scorsa stagione è stata molto emozionante e ha visto il giovane, ma temerario, Max Verstappen battere il pluricampione Lewis Hamilton e aggiudicarsi il titolo di campione del mondo a bordo della Red Bull.

Quest’anno, purtroppo, il Circus non avrà nessun pilota italiano a competere, considerato che Antonio Giovinazzi è stato selezionato come terzo pilota dalla Alfa Romeo. Per quanto riguarda la diretta, ecco dove vedere i Gran Premi in TV e in streaming. Gli appuntamenti saranno in tutto 23, la prima gara si terrà nel Bahrein domenica 20 marzo, mentre quella conclusiva sarà in programma il 20 novembre a Yas Marina (Abu Dhabi). Le tappe italiane della nuova stagione di Formula 1 2022 saranno due: il 24 aprile a Imola e poi l’11 settembre a Monza.

Tutti i Gran Premi della nuova stagione 2022 di Formula 1 saranno trasmessi in diretta e in esclusiva TV su Sky (inoltre, l’emittente di Comcast trasmetterà anche tutte le prove libere e le qualifiche ufficiali). Quanto alla diretta streaming, gli abbonati potranno seguirle su tablet, PC o smartphone tramite la piattaforma SkyGo oppure su Now TV, l’altro servizio on-demand dell’emittente satellitare. Invece, in merito alla visione in chiaro su TV8 (canale del digitale terrestre), anche per questa stagione l’emittente trasmetterà tutte le gare di F1 in differita, eccezion fatta (per il momento) per le tappe di Imola, Monza e per la finale di Abu Dhabi, che saranno trasmesse in diretta. A breve, però, potrebbero essere aggiunti anche altri Gran Premi.

Continua a leggere su optimagazine.com