Fa il suo ritorno su Amazon con un gran sconto l’ottimo smartwatch top di gamma Amazfit GTR con cassa da 42mm e in due colorazioni: nero e rosso. Quest’oggi, martedì 8 marzo, è disponibile in offerta ad un prezzo super vantaggioso grazie all’applicazione del coupon, che va spuntato in pagina (complete in fretta l’ordine per non rischiare di vedere la cifra aumentata all’improvviso). Attualmente il wearable è venduto a 79,90 euro, ma con lo sconto del 25%, potrete acquistarlo a soli 59,00 euro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete clienti Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi. Per chi ancora non conoscesse le sue funzioni, vediamo insieme quali sono le sue caratteristiche tecniche principali.

L’Amazfit GTR sfoggia un design elegante e alla moda con corpo in lega di alluminio e ceramica per soli 25.5 gr, di peso. È dotato di un display AMOLED da 1,2 pollici con alta risoluzione di 326ppi e integra il posizionamento satellitare GPS + GLONASS. L’eccezionale durata della batteria è garantita per 12 giorni. Inoltre, il fitness-tracker adotta un chip avanzato con un basso consumo dell’autonomia. È resistente all’acqua fino a 5ATM, un perfetto alleato sia per bici da montagna che per il nuoto in mare aperto.

Offerta Amazfit GTR42, Smartwatch Men's, Black, Normal Schermo AMOLED 326 PPI con un quadrante molto elegante.

Una durata della batteria rivoluzionaria di 24 giorni.

L’Amazfit GTR, oggi in super offerta su Amazon al prezzo di 59,00 euro con l’applicazione del 25% di sconto del coupon, integra 12 modalità sportive, tra cui corsa all’aperto, tapis roulant, camminata, ciclismo all’aperto, ciclismo indoor, nuoto in acque aperte e in piscina, ellittica, arrampicata, trail running, sci e allenamento. L’orologio intelligente è anche provvisto di cardiofrequenzimetro 24 ore su 24 per il monitoraggio del battito cardiaco, monitoraggio del sonno, pedometro e contacalorie, promemoria per le chiamate e i messaggi. Il wereable riceve anche notifiche intelligenti direttamente al polso ed è possibile trovare facilmente il vostro smartphone utilizzando la funzione ‘Trova il mio telefono’.

