Secondo appuntamento per Vostro Onore su Rai1, il legal thriller con Stefano Accorsi e Matteo Oscar Giuggioli che ha debuttato lo scorso 28 febbraio in prima visione assoluta. Remake della serie israeliana Kvodo, a sua volta già adattata negli Stati Uniti come Your Honor con Brian Cranston, in Italia il format è stato calato nella realtà giudiziaria milanese, in cui la scalata alla Presidenza del Tribunale del giudice Vittorio Pagani (Accorsi) viene messa a rischio dall’incidente d’auto in cui suo figlio ha ridotto in fin di vita un esponente di un clan malavitoso, lo stesso decapitato proprio dal padre anni prima quando era PM (qui la nostra recensione).

Inizia così Vostro Onore su Rai1, con la scelta di un padre e un giudice di fronte al bivio più grande per un uomo di giustizia: far emergere la verità o salvare la vita di suo figlio dalla vendetta di criminali che lo vorrebbero morto? La scelta è presto fatta: l’istinto di padre è prevalso di fronte alla notizia dell’identità dell’uomo coinvolto nell’incidente. Così la discesa negli inferi del protagonista è iniziata con una serie di depistaggi: dall’auto con cui è stato commesso il reato alle evidenze lasciate dal ragazzo sul posto, il giudice cercherà in ogni modo di nascondere le colpe di Matteo (Giuggioli), anche a costo di tenere in carcere un innocente e di impedire a suo figlio di innamorarsi della figlia del nuovo commissario locale.

Negli episodi di Vostro Onore su Rai1 il 7 marzo, rispettivamente il terzo e il quarto della serie, Pagani continua la sua opera di occultamento di prove e creazione di false piste per la polizia, cercando contemporaneamente di salvare il povero Nino (Riccardo Vicardi), coinvolto suo malgrado e diventato capo espiatorio della vicenda, dalle ritorsioni in carcere. Ecco le trame dei due episodi di lunedì 7 marzo in prima serata.

Ludovica riferisce a Vittorio la nuova posizione dì Nino. Vittorio e Salvatore si muovono nell’illegalità per far sparire un’atra macchina che smaschererebbe la loro messa in scena. Danti decide di smuovere un po’ le acque utilizzando degli informatori tra i Silva, mentre Miguel scopre un giro di droga segreto, gestito dal fratello Diego e da uno dei suoi, Carlos, che finisce in carcere. Nonostante la forte contrarietà di Vittorio, Matteo non può fare a meno di legarsi sempre di più a Camilla.

In carcere Carlos pianifica di colpire Nino. Inizia una guerra tra il clan Grava e la gang dei Silva. Vittorio si mette all`opera per far inserire Nino in un programma di protezione, il giudice si spinge sempre…

Vostro Onore su Rai1 andrà in onda per altri due lunedì fino al 21 marzo: gli episodi sono disponibili anche in streaming su Raiplay.

