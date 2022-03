Netflix ha diffuso una valanga di foto di Bridgerton 2, per riaprire le danze in vista del debutto dei nuovi episodi: il 25 marzo si torna tra i balli, i pic-nic, gli scandali e le cerimonie di corte dell’età della Reggenza inglese, con il secondo capitolo dell’adattamento dei romanzi di Julia Quinn realizzato dalla ShondaLand di Shonda Rhimes.

Le nuove foto di Bridgerton 2 sono un’ampia galleria con un focus sui diversi personaggi della nuova stagione, a partire dai volti già conosciuti nella prima: come noto, c’è ancora Phoebe Dynevor nei panni di Daphne Basset, ma manca Regé-Jean Page in quelli del Duca di Hastings. Tornano gran parte dei volti che il pubblico ha conosciuto nella stagione record di visualizzazioni uscita nel Natale 2020, compresa Julie Andrews come voce di Lady Whistledown, mentre una nuova co-protagonista femminile, l’attrice di Sex Education Simone Ashley, si fa strada come interesse amoroso di Anthony Bridgerton, a cui è dedicata questa stagione.

La trama di Bridgerton 2, dopo il matrimonio di Daphne e Simon, si concentra ora sulla ricerca dell’amore e di un matrimonio adeguato da parte di Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), il maggiore dei fratelli e sorelle Bridgerton nonché visconte. Attanagliato dal senso del dovere che lo spinge a salvaguardare il nome della sua famiglia, Anthony si appresta a vagliare le debuttanti alla ricerca di una giovane donna che rispetti i suoi standard impossibili: una missione che sembra destinata a fallire, finché Kate Sharma (Simone Ashley) e la sua sorella più giovane Edwina (Charithra Chandran) non arrivano a Londra dall’India, al seguito della loro famiglia. L’attenzione di Anthony cadrà prima sulla minore delle due sorelle, ma quando Kate scoprirà la vera natura delle sue intenzioni, ovvero che il vero amore non è la prima delle sue priorità, deciderà di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Così facendo, le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non faranno altro che avvicinarli sempre di più, complicando la vita ad entrambi. Intanto dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington daranno il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope (Nicola Coughlan) continuerà a destreggiarsi nell’alta società londinese tenendo nascosto il suo segreto più profondo anche alle persone a lei più vicine.

Ecco l’ampia gallery di foto di Bridgerton 2: la nuova stagione è scritta ancora una volta da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes e Betsy Beers per ShondaLand, nell’ambito dell’accordo siglato tra la showrunner e Netflix da cui è nata anche la miniserie Inventing Anna.