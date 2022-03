Una reunion in Delitti in Paradiso per Neville e Florence non sembra all’ordine del giorno, ma certamente piacerebbe molto a Ralf Little: il protagonista della comedy poliziesca auspica di tornare a recitare con Josephine Jobert anche solo per un episodio, dopo il suo addio al cast, per la seconda volta, nell’undicesima stagione. L’attrice francese si è unita alla serie nella stagione 4 nei panni della sergente Florence Cassell ed è uscita dal cast la prima volta nell’ottava, per poi tornare in scena nelle stagioni 10 e 11 prima di un altro addio.

La reunion in Delitti in Paradiso potrebbe avvenire per un episodio speciale: è quello che si augura Little, che interpreta il detective Neville Parker dalla stagione 10. L’undicesima lo ha visto dichiararsi alla collega Florence, ma senza successo, finché lei ha deciso di partire e lasciare l’atollo di Saint Marie. Il personaggio è uscito di scena vivo e vegeto proprio perché gli sceneggiatori hanno voluto salvaguardare la possibilità di rivederlo ancora in futuro.

Di qui l’idea di una reunion in Delitti in Paradiso che faccia reincontrare Neville e Florence, come si augura Ralf Little: parlando a Hello, l’attore ha rivelato il dolore di perdere la sua compagna di scena a metà della stagione 11, ma si è detto ottimista sul fatto che il personaggio possa tornare sull’isola in futuro.

Josie è un tocco di classe, un’attrice splendida, affascinante, meravigliosa nel personaggio e in generale alla gente è piaciuto questo periodo al timone dello spettacolo. Penso che il pubblico abbia risposto davvero bene nel vederli insieme e questo ha reso il mio lavoro più facile (…) Ovviamente, sono stato devastato nel vederla andare via e se volesse tornare per un episodio di reunion, sarebbe una cosa fantastica.

Un’occasione di reunion in Delitti in Paradiso per Neville e Florence potrebbe essere rappresentata dal prossimo speciale natalizio, il secondo per la serie dopo quello che ha fatto da raccordo alle stagioni 10 e 11 celebrando il decennale del format. In realtà, però, Jobert ha dichiarato che non ha intenzione di tornare troppo presto per non dare l’idea al pubblico di un via vai confusionario per il suo personaggio. Non esclude tuttavia un’apparizione più in là negli anni, visto che Florence è ancora viva e vegeta nell’universo della serie. Di sicuro, in Delitti in Paradiso 12 tornerà Ralf Little, confermato al timone del cast per almeno un’altra stagione.

