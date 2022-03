Nuovo duetto di Mahmood in Bel Air, brano del producer e DJ belga Todiefor in featuring con Poupie. Con questa collaborazione il cantautore milanese si affaccia alla scena europea.

Il duetto di Mahmood in Bel Air

Poupie è la giovane stella dell’edizione francese di The Voice che di recente ha pubblicato il suo disco d’esordio Enfant Roi. Todiefor, invece, è un DJ e produttore belga noto nella scena europea per il suo crossover rap e dance. Il suo nome di battesimo è Luca Pecoraro.

Bel Air, il singolo di Todiefor in cui Mahmood duetta con Poupie, sarà fuori venerdì 11 marzo 2022 come annunciato da Pecoraro sui social. Todiefor specifica che il testo del brano sarà in francese e italiano. “Due delle mie lingue madri”, specifica il producer. Per Mahmood si tratta di una nuova collaborazione dopo Dimmi di Matteo Bocelli – figlio della voce di Con Te Partirò – di cui Alessandro Mahmoud è co-autore.

Il 2022 di Mahmood

Il 2022 di Mahmood è costellato di novità e successi. In primo luogo ricordiamo che l’artista milanese ha collezionato la seconda vittoria a Sanremo dopo Soldi con il brano Brividi portato all’Ariston in duetto con Blanco. Il brano è stato aspramente criticato da Morgan e Mario Adinolfi, ma ha registrato numeri da record sulle piattaforme di streaming in un solo giorno.

Il 2022 di Mahmood sarà anche l’anno del ritorno sul palco. Nell’aprile 2022 i suoi concerti porteranno sul palco il suo Ghettolimpo sia in Europa – con date in Francia, Polonia, Olanda e altri Paesi – che nelle principali città italiane, con ultima data a Nonantola (MO) il 31 maggio.

Non è ancora dato sapere se il duetto di Mahmood in Bel Air farà parte di una release di Todiefor o di Poupie. Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale.