Pinball Wizard degli Who non è soltanto uno dei tanti mattoncini che compongono l’opera rock Tommy (1969), ma è anche uno dei tanti esempi del genio di Pete Townshend. Non è, Pete, solamente un chitarrista con un certo rapporto tossico con il pedale distorsore, la distruzione del palco e le sbracciate tamarre dopo ogni accordo: Townshend è soprattutto un acuto ricercatore, capace di veicolare le sue fonti di ispirazione attraverso la sua sei corde senza diventare mai banale.

Lo dice fieramente, Pete, quando racconta in che modo è nata l’ispirazione per Pinball Wizard. Non l’eredità blues dei decenni precedenti, né il rock’n’roll che ormai è stato normalizzato: le radici arrivano dal ‘600 con il compositore barocco Henry Purcell di Symphony Upon One Note. Pete riesce a rendere in accordi il componimento di Purcell, e per il testo attinge dallo spiritualista Meher Baba, che morirà proprio nel 1969.

Il pensiero di Meher Baba sarà alla base di tutto l’impianto narrativo di Tommy, con il protagonista Tommy Walker che è nato sordomuto e cieco ma che – nel brano – dimostra una certa abilità nel gioco del flipper. Un riferimento, questo gioco, a una delle passioni del critico musicale Nik Cohn al quale la band affida un primo ascolto dell’album. Cohn avrà una reazione tiepida, senza entusiasmi. Per questo il bassista John Entwistle ricorda Tommy come un album che gli dà la nausea per il lavoro titanico che la band impiega per rendere al meglio tutti i brani, per mantenere fede al concept progettato da Pete Townshend.

Perché si parla di Meher Baba e anarchia? Il percorso di Tommy Walker, protagonista del disco cui gli Who danno voce, ritrova i sensi perduti grazie al suo incontro con la consapevolezza, di cui il flipper è il simbolo, che gli permette di scoprire le vibrazioni della musica fino a diventare una sorta di Dio.

Nel film che verrà tratto dall’album, Pinball Wizard degli Who è interpretata da Elton John.