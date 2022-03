Sting canta Russians sui social e condivide un appello rivolto a Putin, per invitarlo a mettere fine a questa guerra insensata contro l’Ucraina.

Anche Sting si aggiunge ai personaggi influenti che chiedono di cessare il fuoco e di ristabilire la pace in Ucraina, e nel mondo: lo fa attraverso la musica, e rispolvera una di quelle canzoni assenti da un bel po’ di tempo nelle sue scalette. Chitarra alla mano, dinanzi ad un microfono, in solitaria in studio di registrazione, Sting canta Russians, uno dei brani più forti sulla minaccia nucleare.

“Da quando l’ho scritta, mi è capitato solo raramente di tornare a cantare questa canzone. Anche perché in tutti questi anni non ho mai pensato che potesse riavere una sua rilevanza, essere ancora di attualità”, le parole di Sting sui social con dedica agli ucraini che resistono e lottano contro l’invasione russa e ai russi che manifestano a favore della pace rischiando pene severe.

“Russians è ancora una volta, un appello al nostro comune senso di umanità”, aggiunge Sting riferendosi a Putin e alla sua decisione di attaccare l’Ucraina. La canzone è datata 1986 e oggi torna più attuale che mai.

L’iniziativa di Sting supporta l’associazione umanitaria Help Ukraine, che si pone l’obiettivo di supportare il popolo ucraino inviando aiuti di ogni tipo al confine con la Polonia. L’obiettivo è quello di spingere il mondo a riflettere su quanto sta accadendo in questi giorni sottolineando l’importanza di vivere in pace. L’appello a Putin è quello a cessare il fuoco.

Poi rivolge uno sguardo alle nuove generazioni, ai nostri figli. Invita gli adulti a deporre le armi, per il bene dei bambini e del nostro futuro. “Noi, tutti, amiamo i nostri bambini. Fermate la guerra”, conclude Sting.