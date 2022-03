Il colosso di Seul ha presentato la serie dei Samsung Galaxy S22 lo scorso mese, ma, a differenza degli anni precedenti, il modello Ultra è molto diverso dalla variante base. I due modelli, come riportato da ‘SamMobile‘, sono ovviamente alimentati dagli stessi chipset e condividono molti componenti interni, ma sono anche fondamentalmente diversi in termini di design e di altre componenti.

Dopotutto, il Samsung Galaxy S22 Ultra è il primo telefono della serie S ad adottare la SPen attraverso una custodia incorporata dedicata. Ma, indipendentemente dalle loro differenze, i Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra sono entrambi difficili da riparare. Un recente teardown condotto da iFixit ci ha dato uno sguardo molto più da vicino ai componenti interni dei due modelli. Come negli anni precedenti, i nuovi telefono di punta utilizzano un adesivo forte per mantenere in posizione i pannelli di vetro e la batteria. Quindi, anche se molti componenti interni possono essere sostituiti con un semplice cacciavite, arrivare a tali parti in primo luogo è un processo arduo e dispendioso in termini di tempo e del rischio che si corre nel danneggiare i pannelli di vetro (per non parlare del fatto che la batteria è incollata in posizione e non ha le linguette di estrazione).

iFixit ha dato un punteggio di riparabilità di 3 su 10 ai Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra. Avrete bisogno di una pistola termica e di strumenti di un certo tipo per provare anche solo a smontare in sicurezza questi nuovi device (anche in quel caso potreste essere sfortunati e danneggiare involontariamente i pannelli di vetro). Il video di smontaggio qui sotto vi consentirà di dare uno sguardo all’hardware interno, compreso al nuovo sistema di raffreddamento utilizzato dal Samsung Galaxy S22 Ultra.

