C’è stato un momento nel 2020 in cui Samsung ebbe da ridire sulla decisione di Apple di non inserire i caricabatterie nella confezione destinata alla vendita dell’iPhone 12, eppure da quel periodo ad oggi le cose hanno avuto un cambiamento. Infatti, la serie Galaxy S21 è giunta in commercio solamente pochi mesi dopo e, di sorpresa, anch’essa non è stata fornita di un caricatore all’interno della confezione. È stato così che tutti i top di gamma del colosso sudcoreano sono stati spediti senza caricabatterie, perfino gli smartphone pieghevoli dal prezzo elevato. Perché questa decisione? Pare che Samsung, così come già spiegato da Apple, si sia voluto appellare a favore della ‘sostenibilità’, ma è più che palese che di mezzo ci sia anche un discorso economico.

Si vocifera che alcuni rivenditori europei di telefonia mobile abbiano affermato che diversi smartphone entry-level del marchio Samsung saranno spediti privi di un caricabatterie all’interno della confezione di vendita. Tra questi device vi sono il Galaxy A13 e il Galaxy A23, presentati ad inizio della settimana attuale, ma anche il Galaxy M23 e il Galaxy M33, per i quali bisogna ancora attendere l’annuncio ufficiale. Tuttavia, l’azienda con sede a Seul non ha fornito alcuna ufficialità in merito, ma, a quanto pare, tutto ciò sembrerebbe destinato a trasformarsi presto in realtà.

Eppure, i clienti sono pronti ad accettare l’assenza di un caricatore, anche perché in fase di acquisto tale accessorio non è tra quelli principali. Inoltre, coloro che hanno acquistato un top di gamma possiedono di fatto tantissimi caricatori a disposizione in casa. Ad ogni modo, ad oggi, non è molto chiaro se Samsung abbia preso la decisione di limitare questa scelta esclusivamente al mercato indiano, oppure se espanderla anche a livello globale. Dunque, per il momento, non ci resta che attendere e ricevere ulteriori informazioni più dettagliate e magari ufficiali da parte dell’OEM sudcoreano.

