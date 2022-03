Inizia a smuoversi qualcosa per il simulatore cessione del credito Poste italiane oggi 7 marzo. Il momento era atteso da molti e si sta concretizzando, come promesso, proprio nella mattinata di questo primo lunedì del mese. Le parole di qualche giorno fa dell’amministratore delegato di Poste Matteo del Fante stanno trovando finalmente risconto dopo il blocco attivo a febbraio.

Il blocco per Poste italiane, come per altre banche e assicurazioni, si era reso necessario proprio in merito al servizio di acquisizione dei crediti associati al bonus casa e dunque ai relativi lavori edili. L’iniziativa era stata voluta a monte dal legislatore per contrastare le frodi fiscali derivate dalla cessione dei crediti a cascata per gli incentivi. Per fortuna poi, con il decreto n. 133 del 2022 (attivo dal 26 febbraio 2022), si è provveduto a riammettere le cessioni credito multiple e proprio per questo motivo anche Poste Italiane aveva annunciato la ripartenza della piattaforma dedicata proprio alla misura.

Il simulatore cessione del credito Poste italiane ricomincia ad essere fruibile, in questi minuti, attraverso la sezione dedicata del sito delle Poste appunto. L’accesso, come sempre, è possibile via Spid e si potrà procedere a presentare la propria domanda esattamente come prima del blocco previsto dal legislatore.

Considerando la grande attesa per lo sblocco del simulatore cessione del credito Poste italiane degli ultimi tempi, è prevedibile che proprio oggi 7 marzo le richiesta di accesso allo strumento saranno numerose. Proprio gli accessi contemporanei alla sessione potrebbero pure scatenare dei problemi. Bisognerà dunque pazientare e magari portare a termine più tentativi prima di ottenere il risultato sperato. Nel caso di anomalie per la procedura, potrebbe essere utile fare riferimento al numero di assistenza 800.003.322 attivo tutti dal lunedì al sabato (escluso nei festivi), dalle ore 8 del mattino alle 20 di sera.

Continua a leggere su optimagazine.com