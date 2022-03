Potrebbe esserci un leggero ritardo sulla tabella di marcia per l’uscita di iOS 15.4, considerando il fatto che in tanti, di recente, hanno parlato della distribuzione dell’aggiornamento a partire da domani 8 marzo. Inutile dire che nel mirino degli utenti in possesso di device compatibili con il pacchetto software ci sia l’evento Apple in programma nelle prossime ore. La tradizione vuole che la mela morsicata lanci un nuovo upgrade subito dopo presentazioni del genere e, in questo frangente, avremo modo di toccare con mano l’iPhone SE di terza generazione.

Chiarimenti sull’uscita di iOS 15.4: i riscontri sul nuovo aggiornamento

Occorre un ulteriore contributo, dunque, rispetto a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro articolo. Già, perché in tanti hanno tralasciato che Apple, tra fine febbraio ed inizio marzo, non abbia rilasciato la cosiddetta Release Candidate dell’aggiornamento in questione. Step obbligato, considerando lo storico della mela morsicata quando vengono diffuse preventivamente diverse beta prima di un upgrade definitivo. Ecco perché in queste ore si sta facendo largo una nuova ipotesi sulla strategia aziendale.

Possibile, infatti, che domani 8 marzo venga diffusa proprio la RC del pacchetto software, mentre per l’uscita di iOS 15.4 potrebbe essere necessario attendere il weekend. O al più l’inizio della prossima settimana. La speranza è che non si debba attendere più di tanto per l’uscita di iOS 15.4. Al contempo, si auspica anche che gli sviluppatori abbiano risolto alcuni problemi riscontrati qua e là nel corso delle ultime settimane.

Ad esempio, diversi sviluppatori hanno riscontrato bug con la memoria dei device in tutte le versioni beta che hanno visto la luce fino a questo momento. Anche dopo cinque versioni beta, infatti, l’eccessiva occupazione dello spazio di archiviazione non è stato risolto. Ci sono molti problemi registrati anche con la schermata iniziale secondo i tester, mentre l’app Salute continua a bloccarsi ogni volta che viene avviata la funzione Blood Oxygen. Vedremo cosa succederà con l’uscita di iOS 15.4.