Più Forti del Destino si prepara al debutto con un doppio appuntamento il 9 e 11 marzo per la gioia del pubblico di Canale5 che, a differenza di quello Rai, è poco abituato alle fiction in tv. Chi ha seguito le prime anticipazioni sulla fiction sa bene che avremo davanti una sorta di period drama in cui saremo catapultati nella Palermo di fine 800 e, più precisamente, nel bel mezzo di un’esposizione delle nuove tecnologie.

Proprio durante la proiezione di debutto del cinematografo, la nobile Arianna, prigioniera di un marito potente e violento, la nipote Costanza, promessa sposa del ricco rampollo Antonio, e la fedele cameriera Rosalia, si ritroveranno davanti ad un bivio che cambierà per sempre le loro vite. Proprio approfittando delle fiamme che hanno avvolto il capannone in cui avrebbe dovuto trovarsi, Arianna si nasconderà per fuggire al marito mentre il commissario Lucchesi indagherà sul disastro e tutto quello che gli ruoterà intorno.

Ecco il promo della fiction di Canale5:

Più Forti del Destino prenderà il via su Canale5 il 9 marzo ma subito dopo seguirà la seconda puntata, in onda già giorno 11, al venerdì, prendendo di fatto il posto del Grande Fratello Vip 2022, almeno per ora. Sarà proprio in questo doppio appuntamento che il pubblico scoprirà che i nomi di Arianna e Rosalia finiranno tra quelli delle vittime, questo significherà davvero libertà e nuova vita per loro?

La risposta naturalmente è no perché proprio Arianna, sicura di poter fuggire con il suo amante, si ritroverà a dover fare di tutto per recuperare i soldi necessari per la partenza. Lucchesì però è sulle loro tracce, come finirà per le tre donne? La risposta arriverà solo con la messa in onda delle prime due puntate della fiction di Canale5 con Laura Chiatti.