Il CrossFit, creato da Greg Glassman e Lauren Jenai in California, è un programma di allenamento funzionale, eseguito a corpo libero, molto intenso, che prevede l’alternarsi di esercizi diversi che vanno dal sollevamento pesi alla ginnastica ritmica, dalla pliometria al powerlifting.



Dopo il grande successo avuto negli Stati Uniti, ormai sono diversi anni che questo tipo di attività è diffusissima anche in Italia, segno che, oltre ad appassionare molti atleti, ha degli ottimi effetti sul nostro fisico.



Non pensiamo però agli addominali scolpiti o al fisico da bodybuilder, il CrossFit mira a potenziare la resistenza cardiorespiratoria e muscolare, coordinazione, flessibilità, equilibrio. Insomma il CrossFit è l’allenamento per chi ha voglia di tirare fuori tutto il potenziale dal proprio corpo.



Perché il CrossFit ha così tanto successo?

E’ un allenamento per tutti , poiché può essere strutturato in diversi programmi in base al livello di preparazione. Si può partire da percorsi più semplici e poi progredire verso altri più avanzati man mano che il fisico si potenzia.

, poiché può essere strutturato in diversi programmi in base al livello di preparazione. Si può partire da percorsi più semplici e poi progredire verso altri più avanzati man mano che il fisico si potenzia. Il CrossFit consente di ottenere un corpo armonico e atletico , non per forza muscoloso, che consente di svolgere le attività quotidiane con meno fatica. I primi risultati si notano già dopo i primi mesi, in cui si elevano i livelli di forza, agilità ed equilibrio.

, non per forza muscoloso, che consente di svolgere le attività quotidiane con meno fatica. I primi risultati si notano già dopo i primi mesi, in cui si elevano i livelli di forza, agilità ed equilibrio. Essendo un tipo di allenamento che si svolge a corpo libero, il CrossFit non richiede particolari attrezzature . Eventualmente si possono utilizzare kettlebell, bilancieri, corde.

. Eventualmente si possono utilizzare kettlebell, bilancieri, corde. Il CrossFit accelera il metabolismo e aiuta a dimagrire. In un’ora di allenamento si bruciano dalle 400 alle 700 calorie.