Se siete propensi all’acquisto di uno smartphone ottimo per qualità/prezzo e del marchio Xiaomi, allora non fatevi scappare l’imperdibile offerta di oggi, lunedì 7 marzo, su Amazon relativa allo Xiaomi 11 Lite 5G NE nella colorazione Snowflake White (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) al prezzo di 399,00 euro (invece di 448,54 euro di listino). Se siete curiosi di scoprire quali sono le principali caratteristiche e specifiche tecniche del device, eccole di seguito.

Xiaomi 11 Lite 5G NE Smartphone 8+128GB, Display AMOLED 6,55” a... Qualcomm Snapdragon 778G e ricarica rapida a 33W. Lasciati catturare...

Xiaomi 11 Lite 5G NE utilizza un display AMOLED piatto da 6,55" e...

Iniziamo col dire che lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, il cui corpo è ultra-sottile e ultraleggero e con un aspetto tanto accattivante quanto comodo da maneggiare, sfoggia un display AMOLED piatto da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco a 240Hz (così da ridurre qualsiasi ritardo). Con il supporto Dolby Vision, il telefono è in grado di offrire un’esperienza visiva di elevato livello: infatti, è dotato di un’ampia gamma cromatica DCI-P3 e di una profondità di colore TrueColor a 10 bit. Il dispositivo, inoltre, riproduce ben 1,07 miliardi di colori sullo schermo per un alto grado di precisione del colore. Lo smartphone integra un processore Qualcomm Snapdragon 778G e ricarica rapida a 33W. Questo potente chip della serie 7 offre prestazioni di livello top e supporta Dual SIM Dual 5G.

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, in super offerta su Amazon al costo di 399,00 euro, venduto da terzi e spedito dall’e-commerce , è dotato di una tripla fotocamera con obiettivo principale da 64MP, un ultra grandangolo da 8MP e una telemacro SMP, che tende a migliorare la portata degli scatti ed a catturare grandi panorami senza limiti. Anche la batteria è un elemento importante e soddisfacente, considerati i suoi 4250 mAh con ricarica rapida a 33W. Il device è dotato del connettore USB-C e del sistema operativo MIUI 12.

