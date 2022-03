Nazionale Cantanti a Kiev in Ucraina per la Fondazione Shevchenko 1a pt: viaggio e spogliatoio

Nazionale Cantanti a Kiev in Ucraina per la Fondazione Shevchenko 2a pt: la partita allo Stadio Kiev

Nazionale Cantanti a Kiev in Ucraina per la Fondazione Shevchenko 3a pt: festa dopo la partita

Oggi con l’Ucraina in guerra e Kiev assediata e quasi deserta mi sembra importante mostrare questa città nel suo splendore e in festa per la partita tra la Nazionale Cantanti vs/ Shevchenko & Friends che ha riempito lo stadio della Dinamo Kiev.

Era il 4 settembre 2007, quando siamo partiti in aereo da Milano per Kiev. Tra i cantanti: Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Luca Barbarossa, Niccolò Fabi e Paolo Vallesi, con Sandro Giacobbe come allenatore. La Nazionale Cantanti è stata affiancata da calciatori: Stefano Tacconi, ex-Juventus (che non scendeva in campo per giocare in porta da 10 anni), poi i compagni di Shevchenko nel Milan: Boban, Marco Simone e Daniele Massaro.

Questa era la partita di ritorno, perché in precedenza una Partita del Cuore a San Siro era stata giocata per la Fondazione Shevchenko, che si occupa di bambini orfani o bisognosi.

Questo video reportage integrale l’ho pubblicato sul DVD Roxy Bar n° 30. Tutti i DVD Roxy Bar sono disponibili su www.redronnie.tv

Qui ho suddiviso il racconto in tre parti, togliendo anche alcuni minuti.

Nella 1a parte c’è il viaggio dall’aeroporto di Milano a quello di Kiev. Gli autografi che i calciatori firmano alla polizia, il pranzo al ristorante, il viaggio in pullman nel centro della città fino allo stadio, bellissimo per la sua architettura. Una vera bomboniera. C’è poi l’incontro tra Shevchenko e i suoi ex compagni del Milan, gli abbracci e i ringraziamenti.

Nella 2a parte la partita, sia con le mie riprese che quelle della TV ucraina. Inizia con la consegna dell’assegno di 50.000€ che Gianni Morandi fa a Shevchenko. Presente in tribuna l’allora Presidente Viktor Yushchenko. Il risultato non lo ricordo neppure. Non era importante. Per saperlo basta contare i gol fatti, con vere perle disegnate dai calciatori professionisti.

Nella 3a parte la festa dopo la partita. Prima allo stadio con Gianni Morandi mattatore solo palco che canta canzoni sue ma anche caratteristiche della cultura italiana: “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, “Nel blu dipinto di blu”, “Caruso”, “Scende la pioggia”, “O sole mio”. Poi la sera, dopo la cena, Boban ha “Scende la pioggia” in testa. C’è anche il calciatore Igor Belanov, pallone d’oro 1986. Poi gli invitati ucraini cantano loro canzoni tradizionali e a cui gli italiani rispondono con: “‘O sudato ‘nnamurato”, “Funiculì Funiculà”, “Roma non fa’ la stupida stasera”. I canti terminano con gli inni nazionali.

Alla fine in pullman dietro in albergo con discorso finale dell’intellettuale della Nazionale: Enrico Ruggeri.

Give Peace a Chance.

www.Redronnie.Tv

Continua a leggere su Optimagazine.com